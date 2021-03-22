Придется подождать. В Омске вновь отложили сдачу нового корпуса ОмГУ

В прошлом году сообщалось, что строящийся 16 лет корпус ОмГУ сдадут в первом квартале 2021 года. Однако, как отметил Александр Костюков в разговоре с изданием, сейчас ввод объекта в эксплуатацию намечен на декабрь 2021 года. Кроме того, до начала учебы в корпусе три месяца уйдет на лицензирование. Таким образом, «железно» студенты придут сюда на пары в начале учебного года 2022-2023. При этом, по словам проректора, администрация может переехать в здание до этого времени.