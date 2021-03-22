Придется подождать. В Омске вновь отложили сдачу нового корпуса ОмГУ

Posted 22 марта 2021,, 12:45
Published 22 марта 2021,, 12:45
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В прошлом году сообщалось, что строящийся 16 лет корпус ОмГУ сдадут в первом квартале 2021 года. Однако, как отметил Александр Костюков в разговоре с изданием, сейчас ввод объекта в эксплуатацию намечен на декабрь 2021 года. Кроме того, до начала учебы в корпусе три месяца уйдет на лицензирование. Таким образом, «железно» студенты придут сюда на пары в начале учебного года 2022-2023. При этом, по словам проректора, администрация может переехать в здание до этого времени.
Как подчеркнул представитель вуза, ключевой причиной значительного растягивания срока строительства стал вывод крупных сумм из стройки. ОмГУ по-прежнему ежемесячно платит по 1,2 млн рублей в федеральный бюджет, уже выплачено около 50 млн, общая сумма к выплате составляет 108 млн. Кроме того, как добавил Александр Костюков, изначально в корпусе из-за «хитрости» подрядчиков были сделаны не все коммуникации.
«Подмажут, подчистят стены, подвесят потолок и сдают работы. А ведь сначала надо было инженерные системы сделать!» — рассказал проректор.
В настоящее время, по словам Костюкова, почти все инженерные системы готовы. Напомним, подрядчики на крупной стройке менялись несколько раз. В 2019 году был объявлен аукцион по поиску фирмы на завершение объекта.