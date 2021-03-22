Передать показания за одну минуту

«Мы просим жителей города Омска регулярно передавать показания приборов учёта, так как эти данные необходимы для корректных расчётов. Вторая наша просьба – это использовать для передачи сведений электронные способы. Если у абонента нет возможности передать данные через сайт или личный кабинет, мы просим передавать их роботу. Это разгрузит телефонные линии контакт-центра, и операторы смогут ответить на другие вопросы наших потребителей», - обратилась к горожанам коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.