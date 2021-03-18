Бывший вице-спикер Горсовета Омска Андрей Ткачук возглавил «Ярославию»

Напомним, Андрей Ткачук покинул ОГС в 21 октября 2019 года. Он перешел на работу в администрацию подмосковного города Долгопрудный. В должности вице-мэра Долгопрудного по общим вопросам Ткачук занимался взаимодействием с Администрацией губернатора Московской области, архивным управлением, управлением территориальной политики и другими ведомствами. Кроме этого он курировал деятельность муниципального предприятия «Ритуал», занимающегося похоронным делами.