Бывший вице-спикер Горсовета Омска Андрей Ткачук возглавил «Ярославию»

Posted 18 марта 2021,, 12:38
Published 18 марта 2021,, 12:38
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Как стало известно Городу55, в Ярославле начала свою работу новая некоммерческая организация – «Фонд содействия социально-экономическому развитию Ярославской области – Ярославия». Фонд основан 16 марта 2021 года. Он будет заниматься, согласно коду ОКВЭД, предоставлением прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению.
Руководит фондом известный омский медиаменеджер, действующий совладелец омской общественной организации «Оплот» и бывший вице-спикер Омского городского Совета Андрей Ткачук.
По данным портала «Клуб регионов» (которым владеет давний бизнес-партнер Ткачука омский политтехнолог Сергей Старовойтов), идея организовать фонд «Ярославия» принадлежит тамошнему губернатору Дмитрию Миронову. Организация займется обсуждением и внесением изменений в Стратегию развития региона. Скорректировать стратегию развития Ярославской области планируется к октябрю.
Напомним, Андрей Ткачук покинул ОГС в 21 октября 2019 года. Он перешел на работу в администрацию подмосковного города Долгопрудный. В должности вице-мэра Долгопрудного по общим вопросам Ткачук занимался взаимодействием с Администрацией губернатора Московской области, архивным управлением, управлением территориальной политики и другими ведомствами. Кроме этого он курировал деятельность муниципального предприятия «Ритуал», занимающегося похоронным делами.
В конце октября 2020 года Ткачук покинул мэрию Долгопрудного, написав заявление на увольнение по собственному желанию. Причина ухода Ткачука была неизвестна, однако это может быть связано со сменой мэра подмосковного города, которая произошла незадолго до отставки Ткачука.