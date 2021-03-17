Выгода до 19%: Газпромбанк Автолизинг улучшил условия по приобретению ТОНАР

Posted 17 марта 2021,, 11:06
Published 17 марта 2021,, 11:06
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Суммарное преимущество, обеспеченное производителем, лизинговой компанией, а также субсидией Минпромторга, позволяет получить скидку до 19% на отечественную прицепную технику. Варианты расчетов позволяют в том числе добиться нулевого удорожания по договору лизинга, а минимальный аванс по сделкам составляет 5%.
ТОНАР – один из лидеров российского рынка прицепов и полуприцепов. По данным агентства Russian Automotive Market Research, за 2020 год подмосковная компания стала одной из немногих, кто продемонстрировал уверенный рост: за отчетный период ею было реализовано 3,56 тыс. прицепов и полуприцепов (+25%). При этом, если по итогам прошлого года российский производитель вплотную приблизился к лидеру рынка – компании Schmitz, то в январе 2021 года даже обошел конкурента.
В рамках специального предложения для компаний малого и среднего бизнеса Газпромбанк Автолизинг добавил к скидке от производителя и субсидии государства свои 4% (2% - при внесении аванса, 2% - при внесении выкупного платежа). Таким образом, суммарная выгода может составить 19% от стоимости предмета лизинга.
Оценить это юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут, воспользовавшись фирменным легким лизингом (упрощенный и ускоренный документооборот, включая заключение сделок при помощи ЭЦП) и различными гибкими условиями финансирования полуприцепов ТОНАР. Например, с минимальными ежемесячными платежами. Так, при аренде самосвального полуприцепа Тонар-95892 (33 куб.м) стоимостью 2 400 000 руб. юридическим лицам и ИП необходимо будет выплачивать 21 449 руб./мес. в течение 5 лет при авансе 49% и выкупном платеже 15%. На аналогичных условиях доступен и шторно-бортовой Тонар-9888 (РРЦ – 1 985 000 руб.). В его случае ежемесячный платеж составит 17 776 руб. А за 4-осный контейнеровоз Тонар K4-20 (1 950 000 руб.) платежи будут еще ниже – 17 470 руб. При этом по окончании договора лизинга прицепную технику можно переоформить и на физлицо.
Оставить заявку на лизинг ТОНАР, рассчитав индивидуальные параметры финансирования, можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или на странице действующего спецпредложения.
Как сообщал Газпромбанк Автолизинг ранее, клиентам компании также доступно финансирование грузовой техники с пробегом. Кроме того, при приобретении любого типа техники в лизинговой компании юрлица и ИП могут воспользоваться скидкой на топливо до 7% с картой «ОПТИ 24» от «Газпром нефти».