Выгода до 19%: Газпромбанк Автолизинг улучшил условия по приобретению ТОНАР

Оценить это юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут, воспользовавшись фирменным легким лизингом (упрощенный и ускоренный документооборот, включая заключение сделок при помощи ЭЦП) и различными гибкими условиями финансирования полуприцепов ТОНАР. Например, с минимальными ежемесячными платежами. Так, при аренде самосвального полуприцепа Тонар-95892 (33 куб.м) стоимостью 2 400 000 руб. юридическим лицам и ИП необходимо будет выплачивать 21 449 руб./мес. в течение 5 лет при авансе 49% и выкупном платеже 15%. На аналогичных условиях доступен и шторно-бортовой Тонар-9888 (РРЦ – 1 985 000 руб.). В его случае ежемесячный платеж составит 17 776 руб. А за 4-осный контейнеровоз Тонар K4-20 (1 950 000 руб.) платежи будут еще ниже – 17 470 руб. При этом по окончании договора лизинга прицепную технику можно переоформить и на физлицо.