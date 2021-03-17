СМИ прочат Дмитрия Ушакова на пост мэра Омска

Напомним, накануне стало известно, что с 19 марта по 29 апреля «ЕР» будет выдвигать кандидатов, которые могут представить партию на выборах в Госдуму. Предварительное голосование будет проходить на онлайн-платформе партии с 24 по 30 мая. Баллотироваться в Госдуму от «Единой России» планирует действующий мэр Омска Оксана Фадина.