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Posted 17 марта 2021,, 06:30

Published 17 марта 2021,, 06:30

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

СМИ прочат Дмитрия Ушакова на пост мэра Омска

17 марта 2021, 06:30
Мэром Омска может стать зампред областного правительства Дмитрий Ушаков. Такую информацию опубликовали «Коммерческие вести».

По данным издания, в настоящее время на пост мэра рассматривают заместителя председателя правительства Омской области Дмитрия Ушакова. Как говорится в публикации, это подтверждает «его позиционирование как защитника омского бизнеса и участие в публичных мероприятиях», на которых ранее чиновника замечали нечасто.

Напомним, накануне стало известно, что с 19 марта по 29 апреля «ЕР» будет выдвигать кандидатов, которые могут представить партию на выборах в Госдуму. Предварительное голосование будет проходить на онлайн-платформе партии с 24 по 30 мая. Баллотироваться в Госдуму от «Единой России» планирует действующий мэр Омска Оксана Фадина.

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