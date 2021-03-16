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Posted 16 марта 2021,, 06:16

Published 16 марта 2021,, 06:16

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Низкий старт. Школы Омска готовятся к приему документов для поступления

16 марта 2021, 06:16
Появились подробности, как и когда родители смогут принести заявления в школы для приема ребенка в первый класс, сообщает мэрия Омска.

В Омске с 1 апреля начнут принимать документы для поступления детей в первый класс. Если будущий первоклассник живет не на прикрепленной к школе территории, прием документов будет происходить с 6 июля. Детей собираются принимать в учебные заведения до тех пор, пока там есть свободные места.

Прием в первый класс происходит только с помощью личного заявления родителя или законного представителя. Также ему нужно будет показать документ, который бы мог подтвердить его личность (или оригинал документа для человека без гражданства или иностранца).

Директор департамента образования Лариса Ефимова подчеркнула, что ребенка могут не принять в школу только в том случае, если там нет мест. Узнать, есть ли в учебном заведении свободные места можно на сайте школы в день приема заявлений. Найти ссылки на эти сайты можно здесь.

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