Низкий старт. Школы Омска готовятся к приему документов для поступления

Директор департамента образования Лариса Ефимова подчеркнула, что ребенка могут не принять в школу только в том случае, если там нет мест. Узнать, есть ли в учебном заведении свободные места можно на сайте школы в день приема заявлений. Найти ссылки на эти сайты можно здесь.