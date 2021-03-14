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Posted 14 марта 2021,, 07:34

Published 14 марта 2021,, 07:34

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В 80 раз выше нормы. В омской реке обнаружили опасное вещество

14 марта 2021, 07:34
В реке Омь обнаружено экстремально высокое содержание марганца, сообщают специалисты Обь-Иртышского УГМС.

9 марта в реке Омь два раза фиксировали опасное превышение предельно допустимой концентрации марганца.

Исследование регулярно проводят в Обь-Иртышском УГМС. Так, в пробе, взятой в одном километре выше устья реки, обнаружили 0,8018 мг/л вещества. Вторая проба показала еще большее превышение — 0,8839 мг/л. Это в 80 раз выше нормы.

Выявленный случай демонстрирует самое высокое загрязнение в омских реках за 2021 год. В начале февраля региональный Роспотребнадзор комментировал избыток марганца в Оми. Тогда специалисты утверждали, что это явление характерное для водоема, а в области нет предприятий, которые могли бы повлиять на загрязнение марганцем.

Напомним, ранее избыток этого вещества наблюдали в реках Тара, Шиш, Артынка, Уй, Большой Аев Омской области.

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