В 80 раз выше нормы. В омской реке обнаружили опасное вещество

Posted 14 марта 2021,, 07:34
Published 14 марта 2021,, 07:34
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
9 марта в реке Омь два раза фиксировали опасное превышение предельно допустимой концентрации марганца.
Исследование регулярно проводят в Обь-Иртышском УГМС. Так, в пробе, взятой в одном километре выше устья реки, обнаружили 0,8018 мг/л вещества. Вторая проба показала еще большее превышение — 0,8839 мг/л. Это в 80 раз выше нормы.
Выявленный случай демонстрирует самое высокое загрязнение в омских реках за 2021 год. В начале февраля региональный Роспотребнадзор комментировал избыток марганца в Оми. Тогда специалисты утверждали, что это явление характерное для водоема, а в области нет предприятий, которые могли бы повлиять на загрязнение марганцем.
Напомним, ранее избыток этого вещества наблюдали в реках Тара, Шиш, Артынка, Уй, Большой Аев Омской области.