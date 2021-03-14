В 80 раз выше нормы. В омской реке обнаружили опасное вещество

Выявленный случай демонстрирует самое высокое загрязнение в омских реках за 2021 год. В начале февраля региональный Роспотребнадзор комментировал избыток марганца в Оми. Тогда специалисты утверждали, что это явление характерное для водоема, а в области нет предприятий, которые могли бы повлиять на загрязнение марганцем.