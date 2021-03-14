После лютой погоды в Омск придет стабильное потепление

Posted 14 марта 2021,, 04:09
Published 14 марта 2021,, 04:09
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Сегодня, 14 марта, температура воздуха днем -8…-13 градусов. Осадков, исходя из прогноза местного гидрометцентра, не ожидается. Порывы ветра от 4 до 9 метров в секунду. Ночью похолодает до -21.
Новая неделя начнется с умеренного ветра, до 10 метров в секунду. Столбик термометра местами по области достигнет -15 градусов.
В ночь с 15 на 16 марта температура опустится до -20. По северной половине региона возможен небольшой снег.
Днем во вторник осадки сохранятся, порывы ветра усилятся до 12 метров в секунду. Столбик термометра будет находиться на уровне -6…-11 градусов, местами покажет -1.