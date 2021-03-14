Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 14 марта 2021,, 04:09

Published 14 марта 2021,, 04:09

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

После лютой погоды в Омск придет стабильное потепление

14 марта 2021, 04:09
За спиной уже две недели весны. А омичей продолжает испытывать на прочность погода. Возможно, в ближайшие дни резкого скачка температур, сильного ветра и лютых осадков не будет. Прогноз от Обь-Иртышского УГМС.

Сегодня, 14 марта, температура воздуха днем -8…-13 градусов. Осадков, исходя из прогноза местного гидрометцентра, не ожидается. Порывы ветра от 4 до 9 метров в секунду. Ночью похолодает до -21.

Новая неделя начнется с умеренного ветра, до 10 метров в секунду. Столбик термометра местами по области достигнет -15 градусов.

В ночь с 15 на 16 марта температура опустится до -20. По северной половине региона возможен небольшой снег.

Днем во вторник осадки сохранятся, порывы ветра усилятся до 12 метров в секунду. Столбик термометра будет находиться на уровне -6…-11 градусов, местами покажет -1.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15