После лютой погоды в Омск придет стабильное потепление

За спиной уже две недели весны. А омичей продолжает испытывать на прочность погода. Возможно, в ближайшие дни резкого скачка температур, сильного ветра и лютых осадков не будет. Прогноз от Обь-Иртышского УГМС.