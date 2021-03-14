Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 14 марта 2021,, 04:47

Published 14 марта 2021,, 04:47

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

100 млн на авиаперелеты. Некоторые рейсы для омичей станут дешевле

14 марта 2021, 04:47
Правительство Омской области выделило средства на дешевые авиабилеты для омичей. Субсидия коснется 8 направлений. Решение было принято на заседании коллегиального органа. Соответствующий протокол уже опубликован.

В 2021 году на субсидирование межрегиональных рейсов выделят 100,7 миллионов рублей. Судя по протоколу заседания комиссии по субсидированию авиаперевозчиков от 12 марта, получить средства от облаправительства смогут четыре авиакомпании: «ЮТэйр», «Ред Вингс», «ЮВТ Аэро», «АЗИМУТ».

Субсидировать можно будет 8 рейсов в Омск и обратно. Так, перевозчики осуществляют перелеты в Барнаул, Новокузнецк, Тюмень, Екатеринбург, Самару, Казань, Челябинск и Ростов-на-Дону.

Выделенных денег хватит, чтобы компенсировать 30,5% затрат авиакомпаний. Еще столько же возместят бюджеты принимающих регионов. Сами же авиаперевозчики обязаны снизить цены на билеты.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15