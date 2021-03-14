100 млн на авиаперелеты. Некоторые рейсы для омичей станут дешевле

В 2021 году на субсидирование межрегиональных рейсов выделят 100,7 миллионов рублей. Судя по протоколу заседания комиссии по субсидированию авиаперевозчиков от 12 марта, получить средства от облаправительства смогут четыре авиакомпании: «ЮТэйр», «Ред Вингс», «ЮВТ Аэро», «АЗИМУТ».