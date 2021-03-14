100 млн на авиаперелеты. Некоторые рейсы для омичей станут дешевле

Posted 14 марта 2021,, 04:47
Published 14 марта 2021,, 04:47
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В 2021 году на субсидирование межрегиональных рейсов выделят 100,7 миллионов рублей. Судя по протоколу заседания комиссии по субсидированию авиаперевозчиков от 12 марта, получить средства от облаправительства смогут четыре авиакомпании: «ЮТэйр», «Ред Вингс», «ЮВТ Аэро», «АЗИМУТ».
Субсидировать можно будет 8 рейсов в Омск и обратно. Так, перевозчики осуществляют перелеты в Барнаул, Новокузнецк, Тюмень, Екатеринбург, Самару, Казань, Челябинск и Ростов-на-Дону.
Выделенных денег хватит, чтобы компенсировать 30,5% затрат авиакомпаний. Еще столько же возместят бюджеты принимающих регионов. Сами же авиаперевозчики обязаны снизить цены на билеты.