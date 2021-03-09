Стало известно, сколько будет стоить проезд по мосту через Омь

Posted 9 марта 2021,, 11:05
Published 9 марта 2021,, 11:05
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Точную цену назовут позже. Сейчас необходимо согласовать технические требования к объекту. Оплату можно будет произвести с помощью мобильного приложения, SMS или системы быстрых платежей, рассказал в интервью изданию «Коммерческие вести» директор компании «Инвеста-Омск» Сергей Банников.
Мост в Омске планируют строить по концессионному соглашению, которое рассчитано на 30 лет. Объект возведут за частные средства. Далее мост передадут в городскую собственность. После истечения контрактного срока мост можно эксплуатировать бесплатно.