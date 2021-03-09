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Posted 9 марта 2021,, 11:05

Published 9 марта 2021,, 11:05

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Стало известно, сколько будет стоить проезд по мосту через Омь

9 марта 2021, 11:05
В Омске рассчитали стоимость проезда по платному автомобильному мосту через реку Омь. Мост будет соединять участки улиц Раздольная и 2-ой Учхозная. С водителей попросят за проезд по 40-50 рублей.

Точную цену назовут позже. Сейчас необходимо согласовать технические требования к объекту. Оплату можно будет произвести с помощью мобильного приложения, SMS или системы быстрых платежей, рассказал в интервью изданию «Коммерческие вести» директор компании «Инвеста-Омск» Сергей Банников.

Мост в Омске планируют строить по концессионному соглашению, которое рассчитано на 30 лет. Объект возведут за частные средства. Далее мост передадут в городскую собственность. После истечения контрактного срока мост можно эксплуатировать бесплатно.

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