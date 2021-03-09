Стало известно, сколько будет стоить проезд по мосту через Омь

В Омске рассчитали стоимость проезда по платному автомобильному мосту через реку Омь. Мост будет соединять участки улиц Раздольная и 2-ой Учхозная. С водителей попросят за проезд по 40-50 рублей.