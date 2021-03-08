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Posted 8 марта 2021,, 13:51

Published 8 марта 2021,, 13:51

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Уголовное дело омских чиновников Гребенщикова и Масана пересмотрят из-за журналистов

8 марта 2021, 13:51
Апелляционный суд в Кемерово отменил решение Омского областного суда по уголовному делу экс-министра строительства Станислава Гребенщикова и его заместителя Богдана Масана. Теперь дело будет рассмотрено заново.

Как сообщает сайт газеты «Коммерческие вести», причиной для отправки дела на пересмотр оказались не доводы подсудимых или их адвокатов, а омские журналисты. Точнее, их отсутствие на заседании, где зачитывался приговор бывшим чиновникам облправительства.

Более того, в суде выяснилось, что в материалах суда отсутствовали аудиозаписи заседаний, на которых Гребенщикову и Масану зачитывали приговор. Поэтому Апелляционный суд в Кемерово, ссылаясь на принципы гласности судопроизводства в РФ, постановил, что дело должно быть пересмотрено. Теперь оно вернется в Омский областной суд и будет пересмотрено другим судейским составом.

Напомним, приговор в отношении Масана и Гребенщикова в Омском центральном суде зачитывался в закрытом режиме. Причиной этого в суде назвали опасность распространения коронавирусной инфекции. Официально приговор зачитывался почти год назад – 23 и 24 марта 2020 года, в самом начале пандемии COVID-19. Помимо бывших зампредседателя регионального правительства Станислава Гребенщикова и министра строительства региона Богдана Масана, были осуждены экс-заместитель директора КУ «Омскоблстройзаказчик» Ольга Хорзова и бывший заместитель Масана Евгений Скрудзин.

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