Уголовное дело омских чиновников Гребенщикова и Масана пересмотрят из-за журналистов

Более того, в суде выяснилось, что в материалах суда отсутствовали аудиозаписи заседаний, на которых Гребенщикову и Масану зачитывали приговор. Поэтому Апелляционный суд в Кемерово, ссылаясь на принципы гласности судопроизводства в РФ, постановил, что дело должно быть пересмотрено. Теперь оно вернется в Омский областной суд и будет пересмотрено другим судейским составом.