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Posted 7 марта 2021,, 10:52

Published 7 марта 2021,, 10:52

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

А у нас в квартире… В Омске объявили о возможной утечке газа

7 марта 2021, 10:52
Коммунальщикам пришлось экстренно отключить газоснабжение в одной из омских многоэтажек, сообщается на портале «Мой дом».

Сегодня с 13:20 подачу газ приостановили во втором подъезде дома номер 193 по улице 6-я Линия. Об этом сообщает портал горадминистрации.

Официальная причина оперативного отключения — загазованность. Соседи начали жаловаться на характерный запах. Не исключена возможная утечка газа.

Известно, что местные жители не предоставляют специалистам доступа в квартиры. Однако предварительно возобновить подачу газа планируют уже сегодня, в 18:00. Решать проблему поручено «Омскгоргазу».

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