А у нас в квартире… В Омске объявили о возможной утечке газа

Posted 7 марта 2021,, 10:52
Published 7 марта 2021,, 10:52
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Сегодня с 13:20 подачу газ приостановили во втором подъезде дома номер 193 по улице 6-я Линия. Об этом сообщает портал горадминистрации.
Официальная причина оперативного отключения — загазованность. Соседи начали жаловаться на характерный запах. Не исключена возможная утечка газа.
Известно, что местные жители не предоставляют специалистам доступа в квартиры. Однако предварительно возобновить подачу газа планируют уже сегодня, в 18:00. Решать проблему поручено «Омскгоргазу».