В Омске из-за уголовного дела Солдатовой изменят подход к организации госзакупок

Posted 5 марта 2021,, 11:30
Published 5 марта 2021,, 11:30
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Их подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Омское казначейство при проверке Минздрава нашло восемь серьезных нарушений на сумму 920 млн. Контракты были заключены по завышенной стоимости, а также без обоснования начальной максимальной стоимости контракта.
Антикоррупционной экспертизе поступил приказ от минздрава Омской области с изменениями, которые нужно внести в порядок взаимодействия ведомства с Дирекцией при осуществлении закупок.
Порядок предлагается дополнить пунктом, в котором речь идет об усилении ответственности Дирекции. Уполномоченное казенное учреждение занимается проверкой описания объекта закупки, определяя начальную (максимальную) цену контракта, а также условий выполнения контракта в соответствии с законом РФ о закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд и антимонопольным законодательством.
«При осуществлении закупки, а также проверки обоснования закупок (за исключением закупок лекарственных препаратов для медицинского применения) на соответствие требованиям законодательства в сфере закупок. Проверка определения начальной (максимальной) цены государственного контракта при закупки лекарственных препаратов для медицинского применения не осуществляется», — говорится в документе.
Также, согласно документу, уполномоченное казенное учреждение отвечает за соблюдение закона в сфере закупок и антимонопольного закона при реализации вышеуказанных положений.
Напомним, сейчас бывшая чиновница находится под заочным арестом. Согласно последней информации, Ирина Солдатова находится сейчас в ОАЭ.