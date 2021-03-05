В Омске из-за уголовного дела Солдатовой изменят подход к организации госзакупок

Их подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Омское казначейство при проверке Минздрава нашло восемь серьезных нарушений на сумму 920 млн. Контракты были заключены по завышенной стоимости, а также без обоснования начальной максимальной стоимости контракта.