Cadillac с преимуществом до 1 473 000 рублей в Газпромбанк Автолизинге

Так, максимально снизить ежемесячную нагрузку на предприятие до комфортных 78 041 руб. при лизинге Escalade ESV Platinum по рекомендованной цене 8 765 000 руб. можно, оформив договор на 5 лет и внеся в качестве аванса 49% (в зачет принимается оцененный по программе трейд-ин автомобиль клиента). Исполнение Platinum позволяет владельцу прикоснуться к роскоши созданного вручную интерьера с обшитыми натуральной кожей сиденьями с функцией массажа и вставками из уникальных пород дерева. Комплектацию дополняют два дополнительных 9-дюймовых дисплея в подголовниках кресел и холодильник в центральной консоли. После погашения оставшихся на выкупной платеж 15% автомобиль можно переоформить на предприятие или на физлицо.