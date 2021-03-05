Cadillac с преимуществом до 1 473 000 рублей в Газпромбанк Автолизинге

Posted 5 марта 2021,, 14:16
Published 5 марта 2021,, 14:16
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Премиальные американские автомобили доступны с выгодой до 1 300 000 руб., к которым лизинговая компания добавит свою скидку до 2% за платежную дисциплину. Таким образом, флагман линейки Cadillac – роскошный внедорожник Escalade ESV с удлиненной колесной базой в комплектации Platinum – юридические лица и предприниматели могут приобрести с преимуществом до 1 473 000 руб.
Благодаря обновлению модельного ряда, к которому поочередно примкнули компактный кроссовер XT4 и среднеразмерный XT6, марке Cadillac удалось в прошлом году продемонстрировать значительный рост продаж. Личные и корпоративные парки пополнили 1 424 автомобиля, что на 46% больше, чем годом ранее.
Фирменная концепция легкого лизинга (упрощенный и ускоренный документооборот, включая заключение сделок при помощи ЭЦП) позволяет клиентам Газпромбанк Автолизинга приобрести Cadillac всего по двум предоставленным документам – паспорту гендиректора и ИНН предприятия. При этом автомобили доступны в различных вариантах финансирования – с минимальным удорожанием, минимальными первоначальными затратами или минимальным ежемесячным платежом. Чтоб начать пользоваться транспортным средством, достаточно внести минимальный аванс 5%. А приятными дополнением станут улучшенные условия по первому платежу для повторных клиентов и специальные тарифы страхования имущества.
Так, максимально снизить ежемесячную нагрузку на предприятие до комфортных 78 041 руб. при лизинге Escalade ESV Platinum по рекомендованной цене 8 765 000 руб. можно, оформив договор на 5 лет и внеся в качестве аванса 49% (в зачет принимается оцененный по программе трейд-ин автомобиль клиента). Исполнение Platinum позволяет владельцу прикоснуться к роскоши созданного вручную интерьера с обшитыми натуральной кожей сиденьями с функцией массажа и вставками из уникальных пород дерева. Комплектацию дополняют два дополнительных 9-дюймовых дисплея в подголовниках кресел и холодильник в центральной консоли. После погашения оставшихся на выкупной платеж 15% автомобиль можно переоформить на предприятие или на физлицо.
Все подробности о действующих условиях финансирования автомобилей Cadillac – по телефону +7 (800) 302-97-85.