Оставили за оградкой: как в омском Горсовете лишали мандата депутата Федотова

— Зря «Коммерческие вести» (газета, в числе совладельцев которой значится и Юрий Федотов — прим. ред.) про оградку написали, — начал депутат, но сразу переключился на историю с конфликтом интересов. — Мною подано исковое заявление в Куйбышевский районный суд. Я просил запретить рассмотрение этого вопроса и обратился и в прокуратуру, чтобы там оценили все документы. Никто не может сформулировать, в чем моя выгода. Напомню, что было на том самом заседании финансово-бюджетного комитета: мой однофамилец Михаил Федотов и Алексей Ложкин выносили предложения о запросе хода освоения миллиарда рублей, выделенного «Омскэлектро» на капремонт судебных домов. Мое предложение по приемке работ работниками ТСЖ и собственниками домов — предложение губернатора Буркова, он действительно так говорил, и ваше, Иван Ивченко. Помню, как вы сказали, что не доверяете управляющим компаниям, поэтому приемку работ должны проводить собственники жилья.