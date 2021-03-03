Оставили за оградкой: как в омском Горсовете лишали мандата депутата Федотова

Posted 3 марта 2021,, 10:43
Published 3 марта 2021,, 10:43
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Докладчиком по вопросу выступил представитель фракции КПРФ Иван Ивченко. Первая же его фраза вызвала особую реакцию у журналистов.
— Если без пафоса, сейчас рассматривается вопрос, который должен показать, что в Горсовете честно и беспристрастно разбираются с проблемами, — сказал Ивченко.
В помещении, где находились журналисты, послышались смешки. Видимо, потому, что в 2019 году силовики поймали самого Ивана Ивченко при попытке мошенничества (требовал с похоронной конторы установить оградку на могилу родственницы в обмен на прекращение действия депутского запроса). Сам депутат впоследствии пошел следствию и суду навстречу — вину признал, прощения у потерпевших попросил и ущерб возместил. Полномочий депутата за это его не лишили.
— Закон не делает скидок даже Федотову — он владелец УК, и если есть хотя бы один процент вероятности возникновения конфликта интересов, он должен был уведомить об этом. Но он считает себя выше закона. Федотов годами работал над разбазариванием городского имущества. Был муниципальный завод, стал «Омсктехуглерод», был муниципальный банк — стал «ИТ-Банк», был муниципальный Горгаз, стал частный «Омскгоргаз». Две трети городских домов под управлением УК Федотова. Сейчас его просто отлучили от кормушки, — продолжил депутат.
Однако основная претензия Ивченко касалась именно давления, которое Федотов якобы пытался оказать на «Омскэлектро». Депутату вменялось в вину то, что он, владея рядом управляющих компаний, на домах которых муниципальное АО выполняло работы по капитальному ремонту, не сообщил горсовету о возможном конфликте интересов. Также Федотов, являясь председателем комитета по финансово-бюджетным вопросам, направлял в акционерное общество запросы с требованием предоставить информацию.
— Никто сейчас не защищает «Омскэлектро», вы просто проплатили эту медийную возню в отношении компании. В связи с неисполнением обязанности о сообщении о конфликте интересов требую поддержать проект решения — избавить Федотова от полномочий, — закончил выступление Иван Ивченко.
Комментируя выступление своего коллеги из КПРФ, Федотов пригрозил судом о защите чести и достоинства. Отвечая же по существу, он отметил, что не понимает, какую выгоду мог получить, требуя от «Омскэлектро» предоставления информации.
— Мы рассматриваем возможный конфликт интересов. Какая у меня имущественная выгода от направления запросов в «Омскэлектро», какая заинтересованность от привлечения собственников жилья к приемке работ? — задавал он вопросы оппоненту из КПРФ.
Ивченко в ответ еще раз пересказал фабулу своей жалобы, отметив, что в полемику вступать не намерен.
— Разговаривать с Юрием Федотовым очень сложно. Например, я говорю, что стены зеленые. А он отвечает, что они красные, потому что, согласно пункту федерального закона, глаза депутата муниципального образования так воспринимают стены. Конфликт интересов был, и это факт, — заявил депутат-коммунист.
В разговор вмешался депутат Владимир Казанин. Он отметил, что вопрос о прекращении полномочий по формальному признаку (то есть без решения суда) станет новой вехой в работе Горсовета. Вслед за этим выступить решил сам Юрий Федотов. Он сразу напомнил коллегам об уголовном деле, которое было возбуждено в отношении Ивана Ивченко.
— Зря «Коммерческие вести» (газета, в числе совладельцев которой значится и Юрий Федотов — прим. ред.) про оградку написали, — начал депутат, но сразу переключился на историю с конфликтом интересов. — Мною подано исковое заявление в Куйбышевский районный суд. Я просил запретить рассмотрение этого вопроса и обратился и в прокуратуру, чтобы там оценили все документы. Никто не может сформулировать, в чем моя выгода. Напомню, что было на том самом заседании финансово-бюджетного комитета: мой однофамилец Михаил Федотов и Алексей Ложкин выносили предложения о запросе хода освоения миллиарда рублей, выделенного «Омскэлектро» на капремонт судебных домов. Мое предложение по приемке работ работниками ТСЖ и собственниками домов — предложение губернатора Буркова, он действительно так говорил, и ваше, Иван Ивченко. Помню, как вы сказали, что не доверяете управляющим компаниям, поэтому приемку работ должны проводить собственники жилья.
Юрий Федотов также отметил, что ситуация сказалась на его взаимоотношениях с коллегами-депутатами. Члены Омского городского Совета перестали с ним разговаривать, будто бы им «отключили тумблер общения».
— Депутатов вынуждают голосовать, оказывать давление на коллегу, вот это и есть коррупция, — пояснил депутат, но инициаторов этого давления не назвал и вернулся к истории с освоением федеральных средств. — Нам за целый год так никто и не рассказал, как использован миллиард. Федеральное казначейство подтверждает, что субсидия федеральная расходовалась с нарушениями…
Председатель ОГС Владимир Корбут прервал выступление, напомнив, что сейчас обсуждается другой вопрос — конфликт интересов, а не освоение бюджетного миллиарда АО «Омскэлектро». Началась очередная перепалка между Федотовым и Ивченко. Стороны выясняли, кто звонил чьей супруге и якобы угрожал. Когда пришла очередь выступить депутату Петренко, он внес предложение сделать голосование по вопросу о лишении полномочий поименным.
— Это голосование действительно является вехой для Горсовета. Очень жаль, что народ не будет знать героев пофамильно. Вношу предложение о поименном голосовании, чтобы все знали в Омске, как их депутаты голосуют, — заявил Дмитрий Петренко.
Однако это предложение было отклонено — за проголосовали лишь десять человек. Следом депутаты проголосовали и по основному вопросу. В итоге за прекращение полномочий Юрия Федотова выступили 30 человек из 32. Против высказалось двое — сам Юрий Федотов и представитель КПРФ Дмитрий Петренко.
Комментарий председателя Горсовета Владимира Корбута
— Депутаты имеют право единолично принимать решение в данном направлении. И мотивация у них была основательная после изучения всех представленных документов. Я считаю, что каждый депутат отдал голос так, как ему велит внутреннее состояние. 30 депутатов проголосовали за то, чтобы депутат Федотов прекратил полномочия 5 марта. У него есть право обжаловать это решение. Тем не менее мы работаем на город и должны выполнять законодательство в общем объеме.
Комментарий (бывшего) депутата Горсовета Юрия Федотова
— Все СМИ писали по поводу уголовного дела Ивана Ивченко, но он обиделся на газету «Коммерческие вести», потому что ему кто-то рассказал или вложил в голову, что это специально депутат Федотов (является соучредителем издания — прим. ред.) зачем-то делает. Но у меня нет таких мотивов, это глупость, которую человек заглотил и сейчас заряжен. У меня практически со всеми в Горсовете были конструктивные отношения. Многие подходили и советовались.
Комментарий депутата Горсовета Владимира Казанина
— Последние полтора года Юрий Федотов, активный игрок на омском рынке управляющих компаний, пытался разными способами давить на «Омскэлектро», которое занималось капремонтом домов — в том числе явно используя свой высокий депутатский статус. Это очевидное нарушение законодательства, и сегодня депутаты всех фракций горсовета приняли решение поступить с ним так, как того требует закон.