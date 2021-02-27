Простили главный долг. Бывший вице-мэр Омска Денежкин может спать спокойно

Posted 27 февраля 2021,, 06:33
Published 27 февраля 2021,, 06:33
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По данным издания, Владимир Синеокий доложил о расторжении договора о продаже организации «Сибагротрейд» права истребования долга перед агроцентром «Дружино» с бывшего главы омского депимущества Дениса Денежкина. Сделка была разорвана после решения Арбитражного суда, освобождающего должника от выполнения требований кредиторов. Напомним, долг экс-чиновника перед «Дружино» составлял более 29 млн рублей. В 2014–2016 годах Денежкин был гендиректором компании. Будучи ИП, он заказал у предприятия продукцию стоимостью 50 млн рублей, но не оплатил ее полностью. В сентябре 2019 года вступило в силу решение суда, по которому он должен был выплатить недостающие средства. В итоге после признания Денежкина банкротом конкурсный управляющий списал задолженность за счет резерва по сомнительным долгам.
Определение Арбитражного суда о завершении реализации имущества должника было вынесено 17 февраля: Дениса Денежкина официально освободили от долгов. Решение о признании бывшего вице-мэра банкротом было принято судом в конце января. Общая сумма долга составляла 67 млн рублей.
Напомним, ранее решалась судьба другой омской экс-чиновницы — Ирины Солдатовой, возглавлявшей министерство здравоохранения региона. Адвокат Солдатовой, обвиняемой в превышении должностных полномочий при закупках медоборудования, подал жалобу на решение суда о заочном аресте своей подзащитной. На заседание адвокат не явился из-за состояния здоровья: он отправился сдавать тест на COVID-19. В итоге решение суда оставили без изменения. Тем не менее, арестовать Солдатову не удалось: она находится за границей и объявлена в международный розыск.