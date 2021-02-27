Простили главный долг. Бывший вице-мэр Омска Денежкин может спать спокойно

По данным издания, Владимир Синеокий доложил о расторжении договора о продаже организации «Сибагротрейд» права истребования долга перед агроцентром «Дружино» с бывшего главы омского депимущества Дениса Денежкина. Сделка была разорвана после решения Арбитражного суда, освобождающего должника от выполнения требований кредиторов. Напомним, долг экс-чиновника перед «Дружино» составлял более 29 млн рублей. В 2014–2016 годах Денежкин был гендиректором компании. Будучи ИП, он заказал у предприятия продукцию стоимостью 50 млн рублей, но не оплатил ее полностью. В сентябре 2019 года вступило в силу решение суда, по которому он должен был выплатить недостающие средства. В итоге после признания Денежкина банкротом конкурсный управляющий списал задолженность за счет резерва по сомнительным долгам.