Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля 2021,, 05:14

Published 25 февраля 2021,, 05:14

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

У пользователей транспортных карт в Омске расширился выбор

25 февраля 2021, 05:14
В перечне объектов, где можно купить и пополнить транспортные карты, прибавились новые точки. Обновленный перечень размещен на сайте предприятия «Пассажирсервис».

В настоящее время список мест, где ждут пользующихся транспортными картами омичей, содержит 91 пункт. Из недавних обновлений – более 15 касс «Ежевика», расположенных в разных районах города (ул. Конева, Пушкина, Нефтезаводская, Дианова, Масленникова и др.) Также перечень пополнил один многофункциональный центр, расположенный на улице Богдана Хмельницкого. С актуальным списком можно ознакомиться здесь.

Ранее, в начале февраля стало известно о другом обновлении: речь о цветочных киосках, находящихся на остановках общественного транспорта. Напомним, многие омичи привыкли осуществлять операции с транспортными кассами в киосках «Дилижанс», однако в 2021 году пассажиры лишились такой возможности: компания не заключила договор с МП «Пассажирсервис».

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15