У пользователей транспортных карт в Омске расширился выбор

Posted 25 февраля 2021,, 05:14
Published 25 февраля 2021,, 05:14
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В настоящее время список мест, где ждут пользующихся транспортными картами омичей, содержит 91 пункт. Из недавних обновлений – более 15 касс «Ежевика», расположенных в разных районах города (ул. Конева, Пушкина, Нефтезаводская, Дианова, Масленникова и др.) Также перечень пополнил один многофункциональный центр, расположенный на улице Богдана Хмельницкого. С актуальным списком можно ознакомиться здесь.
Ранее, в начале февраля стало известно о другом обновлении: речь о цветочных киосках, находящихся на остановках общественного транспорта. Напомним, многие омичи привыкли осуществлять операции с транспортными кассами в киосках «Дилижанс», однако в 2021 году пассажиры лишились такой возможности: компания не заключила договор с МП «Пассажирсервис».