У пользователей транспортных карт в Омске расширился выбор

В настоящее время список мест, где ждут пользующихся транспортными картами омичей, содержит 91 пункт. Из недавних обновлений – более 15 касс «Ежевика», расположенных в разных районах города (ул. Конева, Пушкина, Нефтезаводская, Дианова, Масленникова и др.) Также перечень пополнил один многофункциональный центр, расположенный на улице Богдана Хмельницкого. С актуальным списком можно ознакомиться здесь.