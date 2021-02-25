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Posted 25 февраля 2021,, 09:18

Published 25 февраля 2021,, 09:18

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Поймали и закрыли на месяц. Бывшего омского преподавателя арестовали за мошенничество

25 февраля 2021, 09:18
В Екатеринбурге полиция задержала бывшего преподавателя ОмГАУ Виталия Пецевича, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщило издание «Коммерческие вести».

Сообщается, что Виталия Пецевича задержали в Екатеринбурге 19 февраля, а на этой неделе судья Куйбышевского райсуда Оксана Волторнист удовлетворила прошение следователя ОРБ и ДОПС СЧ по РОПД СУ УМВД России по Омской области о заключении экс-преподавателя под стражу. Он проведет в изоляторе не менее месяца, датой окончания его ареста значится 19 марта 2021 года. На протяжении этого времени будет продолжаться расследование по части 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Пецевича подозревают в мошенничестве более чем на 100 млн рублей. Ранее сообщалось, что до 2016 года преподаватель ОмГАУ имени Столыпина в Омске брал у знакомых деньги в долг и возвращал под проценты, пока не пропал. Он его действий пострадавшими по делу значатся 22 человека, в том числе и омские предприниматели.

Родные омича заявляют, что не подозревали о его финансовых проблемах. Тем не менее, в 2016 году Пецевич успел переписать на мать гаражный бокс, чтобы избежать его ареста по ходатайству кредиторов.

Ироничен тот факт, что Виталий Пецевич защитил диссертацию по теме «Формирование экономико-финансовой среды предпринимательской деятельности», а до 2016 года сам значился индивидуальным предпринимателем, развивал Центр Услуг Содействие и магазины «AMS АГРО фермерские продукты».

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