Поймали и закрыли на месяц. Бывшего омского преподавателя арестовали за мошенничество

Posted 25 февраля 2021,, 09:18
Published 25 февраля 2021,, 09:18
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Сообщается, что Виталия Пецевича задержали в Екатеринбурге 19 февраля, а на этой неделе судья Куйбышевского райсуда Оксана Волторнист удовлетворила прошение следователя ОРБ и ДОПС СЧ по РОПД СУ УМВД России по Омской области о заключении экс-преподавателя под стражу. Он проведет в изоляторе не менее месяца, датой окончания его ареста значится 19 марта 2021 года. На протяжении этого времени будет продолжаться расследование по части 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
Пецевича подозревают в мошенничестве более чем на 100 млн рублей. Ранее сообщалось, что до 2016 года преподаватель ОмГАУ имени Столыпина в Омске брал у знакомых деньги в долг и возвращал под проценты, пока не пропал. Он его действий пострадавшими по делу значатся 22 человека, в том числе и омские предприниматели.
Родные омича заявляют, что не подозревали о его финансовых проблемах. Тем не менее, в 2016 году Пецевич успел переписать на мать гаражный бокс, чтобы избежать его ареста по ходатайству кредиторов.
Ироничен тот факт, что Виталий Пецевич защитил диссертацию по теме «Формирование экономико-финансовой среды предпринимательской деятельности», а до 2016 года сам значился индивидуальным предпринимателем, развивал Центр Услуг Содействие и магазины «AMS АГРО фермерские продукты».