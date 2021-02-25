Поймали и закрыли на месяц. Бывшего омского преподавателя арестовали за мошенничество

Сообщается, что Виталия Пецевича задержали в Екатеринбурге 19 февраля, а на этой неделе судья Куйбышевского райсуда Оксана Волторнист удовлетворила прошение следователя ОРБ и ДОПС СЧ по РОПД СУ УМВД России по Омской области о заключении экс-преподавателя под стражу. Он проведет в изоляторе не менее месяца, датой окончания его ареста значится 19 марта 2021 года. На протяжении этого времени будет продолжаться расследование по части 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».