На ошибках учатся. Найти коррупцию в омском минздраве помогут СМИ

Posted 21 февраля 2021,, 10:39
Published 21 февраля 2021,, 10:39
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Документ, фиксирующий антикоррупционные действия, сейчас находится на экспертизе. Заключение вынесут 27 февраля.
В плане сказано, что сотрудники областного минздрава должны будут мониторить СМИ, в частности материалы «о деяниях, содержащих признаки составов коррупционных правонарушений, совершенных должностными лицами министерства, государственных учреждений Омской области и государственных унитарных предприятий Омской области, подведомственных министерству».
План по противодействию рассчитан до 2023 года. А мониторинг планируют проводить раз в три месяца. Ответственные за это, исходя из текста, — управление стратегического развития и реформирования здравоохранения минздрава, а также департамент экономики и финансов профильного ведомства.
Напомним, уголовное дело за превышение должностных полномочий в прошлом году завели на Ирину Солдатову, экс-министра омского здравоохранения. Ее действия в сфере «коронавирусных» закупок причинили «тяжкие последствия» бюджету ведомства. На данный момент Солдатова за рубежом, ее счета арестованы.