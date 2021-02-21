На ошибках учатся. Найти коррупцию в омском минздраве помогут СМИ

Коррупционные схемы, которые имеют место быть в омском минздраве, могут искать через СМИ. Профильное ведомство будет мониторить журналистские материалы. Метод зафиксирован в новом плане по противодействию коррупции на ближайшие три года. Документ еще не принят, но уже доступен на портале облправительства.