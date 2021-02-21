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Posted 21 февраля 2021,, 10:39

Published 21 февраля 2021,, 10:39

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

На ошибках учатся. Найти коррупцию в омском минздраве помогут СМИ

21 февраля 2021, 10:39
Коррупционные схемы, которые имеют место быть в омском минздраве, могут искать через СМИ. Профильное ведомство будет мониторить журналистские материалы. Метод зафиксирован в новом плане по противодействию коррупции на ближайшие три года. Документ еще не принят, но уже доступен на портале облправительства.

Документ, фиксирующий антикоррупционные действия, сейчас находится на экспертизе. Заключение вынесут 27 февраля.

В плане сказано, что сотрудники областного минздрава должны будут мониторить СМИ, в частности материалы «о деяниях, содержащих признаки составов коррупционных правонарушений, совершенных должностными лицами министерства, государственных учреждений Омской области и государственных унитарных предприятий Омской области, подведомственных министерству».

План по противодействию рассчитан до 2023 года. А мониторинг планируют проводить раз в три месяца. Ответственные за это, исходя из текста, — управление стратегического развития и реформирования здравоохранения минздрава, а также департамент экономики и финансов профильного ведомства.

Напомним, уголовное дело за превышение должностных полномочий в прошлом году завели на Ирину Солдатову, экс-министра омского здравоохранения. Ее действия в сфере «коронавирусных» закупок причинили «тяжкие последствия» бюджету ведомства. На данный момент Солдатова за рубежом, ее счета арестованы.

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