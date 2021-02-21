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Posted 21 февраля 2021,, 06:42

Published 21 февраля 2021,, 06:42

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Холоднее, чем на Северном полюсе. На Омск надвигаются лютые морозы

21 февраля 2021, 06:42
После «коронавирусного» 2020 года удивить чем-то омичей сложно. Однако это удалось синоптикам Обь-Иртышского УГМС. В ближайшие дни в Омской области будет холоднее, чем на Северном полюсе.

Сегодня, 21 февраля, температура воздуха еще не вызывает тревоги, доходит до -19 градусов. Также возможен небольшой снег, легкие порывы ветра до 8 метров в секунду. Однако за окном солнечно, как будто весна на пороге.

Не тут-то было. По информации местного гидрометцентра, уже сегодня ночью в Омской области резко похолодает — при прояснении до -37. Даже осадки в такой мороз выпадать не планируют. Ветер усилится до 10 метров в секунду. А вот днем 22 февраля чуть потеплеет — до -23 градусов.

В ночь с 22 на 23 февраля Омск «замерзнет». Температура воздуха при прояснении опустится до -38 градусов, а ветер усилится до 15 метров в секунду.

В день защитника Отечества местами столбик термометра опустится до -24. Кое-где по области пойдет небольшой снег. А вот порывы ветра не утихнут — в отдельных районах области до 15 метров в секунду.

Добавим, теплее, чем в Омске в ближайшие дни будет на Северном полюсе. Сегодня там -9…-19, по данным сервиса прогноза погоды «Gismeteo». Завтра -18…-21, а в праздничный день потеплеет даже до -16 градусов.

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