Холоднее, чем на Северном полюсе. На Омск надвигаются лютые морозы

Posted 21 февраля 2021,, 06:42
Published 21 февраля 2021,, 06:42
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Сегодня, 21 февраля, температура воздуха еще не вызывает тревоги, доходит до -19 градусов. Также возможен небольшой снег, легкие порывы ветра до 8 метров в секунду. Однако за окном солнечно, как будто весна на пороге.
Не тут-то было. По информации местного гидрометцентра, уже сегодня ночью в Омской области резко похолодает — при прояснении до -37. Даже осадки в такой мороз выпадать не планируют. Ветер усилится до 10 метров в секунду. А вот днем 22 февраля чуть потеплеет — до -23 градусов.
В ночь с 22 на 23 февраля Омск «замерзнет». Температура воздуха при прояснении опустится до -38 градусов, а ветер усилится до 15 метров в секунду.
В день защитника Отечества местами столбик термометра опустится до -24. Кое-где по области пойдет небольшой снег. А вот порывы ветра не утихнут — в отдельных районах области до 15 метров в секунду.
Добавим, теплее, чем в Омске в ближайшие дни будет на Северном полюсе. Сегодня там -9…-19, по данным сервиса прогноза погоды «Gismeteo». Завтра -18…-21, а в праздничный день потеплеет даже до -16 градусов.