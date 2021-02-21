Холоднее, чем на Северном полюсе. На Омск надвигаются лютые морозы

Не тут-то было. По информации местного гидрометцентра, уже сегодня ночью в Омской области резко похолодает — при прояснении до -37. Даже осадки в такой мороз выпадать не планируют. Ветер усилится до 10 метров в секунду. А вот днем 22 февраля чуть потеплеет — до -23 градусов.