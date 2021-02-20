Высокий уровень шума. Здание кадетского корпуса в Омске возводят близко к аэропорту

На этом участке высокий уровень шума, электромагнитного воздействия и концентрации вредных веществ в воздухе. Поэтому строить такое здание там нельзя. У Администрации Кировского округа потребовали, чтобы специалисты устранили нарушения Воздушного кодекса РФ. Однако в ведомстве считают, что не могут этого сделать, потому что это не в их силах.