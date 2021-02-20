Высокий уровень шума. Здание кадетского корпуса в Омске возводят близко к аэропорту

Кировский районный суд Омска начнет рассматривать административный иск от администрации Кировского округа. Ведомство потребовало признать незаконным предписание Управления Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу. Согласно документу, новое здание кадетского корпуса строят без согласования с Западно-Сибирским МТУ Росавиации. Однако земля, которую отдали под возведение объекта, находится рядом с Омским аэропортом.
На этом участке высокий уровень шума, электромагнитного воздействия и концентрации вредных веществ в воздухе. Поэтому строить такое здание там нельзя. У Администрации Кировского округа потребовали, чтобы специалисты устранили нарушения Воздушного кодекса РФ. Однако в ведомстве считают, что не могут этого сделать, потому что это не в их силах.
Пару дней назад губернатор Омской области Александр Бурков посетил строительную площадку кадетского корпуса вместе с двумя гостями. Ими стали замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и командующий ВДВ России Андрей Сердюков. Глава региона рассказал, что работы идут в соответствии с графиком. Планировалось, что новое здание сдадут к 1 сентября 2021 года.