Компания экс-министра Дитриха заработает на омских троллейбусах 291 млн рублей

Согласно документам сайта Госзакупки, МП «Электрический транспорт» разыграло тендер на 406 млн рублей на поставку 29 троллейбусов марки «Адмирал» для нужд предприятия. Поставщиком выступило АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК). Контракт между муниципальным предприятием и компанией заключен 4 февраля 2021 года.
Бюджетам всех уровней 29 новых троллейбусов для Омска обойдутся в 761 млн рублей. Из них доля «ЭТ"составила 406 млн рублей, а федерального софинансирования — 358 млн рублей (менее 60% от общей суммы контракта). Однако никакого нарушения в этом нет — 238.9 млн рублей, потраченные «ЭТ», являются платежом за сами троллейбусы, а оставшиеся 167.1 млн рублей — лизинговые платежи (рассчитаны на 5 лет выплат). Фактически это значит, что троллейбусы (если исключить лизинговые платежи) обошлись бюджетам всех уровней в 593.9 млн рублей.
Правда, для поставщика АО «ГТЛК» они стоили дороже. Компания, директором в которой работает бывший министр транспорта РФ Евгений Дитрих, выкупила эти троллейбусы у производителя (производственная компания «Транспортные системы») за 629.3 млн рублей. Получается, что фактически ГТЛК достанется разница между прописанной в контракте суммой и расходами на приобретение машин — 131 млн рублей. При этом троллейбусы проданы омской компании даже дешевле, чем были куплены у завода-производителя.
При этом стоит отметить, что компания Дитриха продала через электронный аукцион «Транспортным системам» опцион на покупку 29 троллейбусов. Это значит, что ГТЛК заплатили 30 тыс рублей за возможность приобрести эти троллейбусы у «Транспортных систем» за определенную сумму (21.7 млн рублей штука). А вот продать их компания может по любой цене. Например, с общей разницей в 131 млн рублей, которая образовалась из-за лизинга.
Добавим, что закупка летом 2020 года 33 троллейбусов, проведенная МП «Электрический транспорт», выглядит аналогичным образом. Транспорт за 680 млн рублей у «Транспортных систем» закупила «Государственная транспортная лизинговая компания». А вот проданы они были «Электрическому транспорту» за суммарно 842.4 млн рублей (хотя изначальная сумма контракта предполагалась в 921 млн рублей). По словам мэра Оксаны Фадиной, 402 млн рублей были выделены из федерального бюджета. Согласно документам закупки, МП «ЭТ» потратило на троллейбусы 440.4 млн рублей . Из них 172.4 млн рублей составят лизинговые платежи, а 268 млн рублей - доля софинансирования самого городского бюджета.
Опять же, если бы у городских властей были деньги на покупку троллейбусов без лизинга, то обошлись бы они бюджету Омска в 670 млн рублей (на 10 млн рублей дешевле, чем у завода производителя). Однако из-за лизинга компания Дитриха заработала на прошлогодней закупке троллейбусов как минимум 160 млн рублей.
Итого общая прибыль ГТЛК от поставки 62 троллейбусов в Омск составит 291 млн рублей.