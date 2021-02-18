Компания экс-министра Дитриха заработает на омских троллейбусах 291 млн рублей

Бюджетам всех уровней 29 новых троллейбусов для Омска обойдутся в 761 млн рублей. Из них доля «ЭТ"составила 406 млн рублей, а федерального софинансирования — 358 млн рублей (менее 60% от общей суммы контракта). Однако никакого нарушения в этом нет — 238.9 млн рублей, потраченные «ЭТ», являются платежом за сами троллейбусы, а оставшиеся 167.1 млн рублей — лизинговые платежи (рассчитаны на 5 лет выплат). Фактически это значит, что троллейбусы (если исключить лизинговые платежи) обошлись бюджетам всех уровней в 593.9 млн рублей.