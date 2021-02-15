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В омском «Иртыше» высказались о возможном уходе основного нападающего

В омском «Иртыше» высказались о возможном уходе основного нападающего

15 февраля 2021, 17:27
Фото: Медиахолдинг1Mi
Руководство «Иртыша» отреагировало на информацию о возможном уходе нападающего Владимира Сычевого. Президент клуба Сергей Новиков назвал ее «слухами».

В официальной группе «Иртыша» появился видеокомментарий президента футбольного клуба Сергея Новикова по поводу возможного ухода форварда Владимира Сычевого. Данные о том, что Сычевой может вскоре уехать из Омска, появились в СМИ.

«Я бы опроверг эти слухи», — отметил Сергей Новиков, добавив, что в настоящее время Сычевой является футболистом «Иртыша», и трудовой договор спортсмена действует до конца сезона.

«Мы не планировали и не собираемся никому его отдавать: это наш основной нападающий», — добавил Новиков.

Как предположил президент клуба, для кого-то «очень выгодно» распространение слухов об уходе Сычевого. Однако, как подчеркнул Новиков, «до конца этого сезона он точно с нами».

#Новости#ФК "Иртыш"#Спорт#Общество
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