В омском «Иртыше» высказались о возможном уходе основного нападающего

В официальной группе «Иртыша» появился видеокомментарий президента футбольного клуба Сергея Новикова по поводу возможного ухода форварда Владимира Сычевого. Данные о том, что Сычевой может вскоре уехать из Омска, появились в СМИ.
«Я бы опроверг эти слухи», — отметил Сергей Новиков, добавив, что в настоящее время Сычевой является футболистом «Иртыша», и трудовой договор спортсмена действует до конца сезона.
«Мы не планировали и не собираемся никому его отдавать: это наш основной нападающий», — добавил Новиков.
Как предположил президент клуба, для кого-то «очень выгодно» распространение слухов об уходе Сычевого. Однако, как подчеркнул Новиков, «до конца этого сезона он точно с нами».