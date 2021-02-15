Сразу бросился в воду. Подростка посмертно наградили за спасение омичек

Мать погибшего Александра Стройлова получила из рук главы омского Следкома Олега Винникова медаль «Доблесть и отвага». В июле прошлого года 16-летний юноша спас двух 17-летних девушек, которые тонули в Иртыше. Подросток услышал крики о помощи и, как передают в ведомстве, сразу бросился в воду. Александру удалось вытащить одну из утопающих на берег, затем он помог ее подруге выбраться из водоворота. Не справившись с сильным течением, спаситель девушек утонул.