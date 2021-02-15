Город55
ГлавноеВсе новости
Сразу бросился в воду. Подростка посмертно наградили за спасение омичек

Сразу бросился в воду. Подростка посмертно наградили за спасение омичек

15 февраля 2021, 16:57
Фото: СУ СК России по Омской области
В июле 2020 года 16-летний житель Черлака спас тонущих девушек ценой своей жизни. Как сообщили в СУ СК России по Омской области, ему посмертно была вручена медаль «Доблесть и отвага».

Мать погибшего Александра Стройлова получила из рук главы омского Следкома Олега Винникова медаль «Доблесть и отвага». В июле прошлого года 16-летний юноша спас двух 17-летних девушек, которые тонули в Иртыше. Подросток услышал крики о помощи и, как передают в ведомстве, сразу бросился в воду. Александру удалось вытащить одну из утопающих на берег, затем он помог ее подруге выбраться из водоворота. Не справившись с сильным течением, спаситель девушек утонул.

Присужденную ему посмертно награду за самоотверженность получила Вера Стройлова. Также двум сестрам и младшему брату погибшего подростка подарили планшет для учебы. Память героя почтили минутой молчания.

#Новости#Смерть#Спасение людей#Следственный комитет#Награда#Общество
Подпишитесь
Жуткий пожар в центре Омска, загрязнение рек и День города — 2022
Сегодня, 16:37
Трехкратное превышение. В День города Омск накрыли «праздничные» выбросы
Сегодня, 11:48
Омский СК проверит инцидент со столкновением двух поездов
Сегодня, 14:46
Римские легионеры и японские лучники: Самые яркие моменты омского «Щита Сибири 2022»
Вчера, 23:42
«Плоды» праздника. В День города в Омске случилось почти 900 происшествий
Стало известно, сколько раз за минувшие сутки жители Омской области обращались в полицию.
Сегодня, 10:38
Самолет, летевший из Омска, экстренно приземлился в Казани из-за здоровья пассажира
Сегодня, 14:14