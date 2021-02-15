Сбербанк соберет омских предпринимателей на форуме «СБЕР Бизнес | Live»

На мероприятии, которое пройдет в Омске уже во второй раз, признанные эксперты из разных областей (маркетинг, финансы, soft-skills, психология) будут помогать предпринимателям стать эффективнее, проведя в режиме реального времени диагностику бизнесов двух омских предпринимателей и поделившись со всеми участниками инструментами, которые можно моментально внедрить в работу.