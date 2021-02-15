Сбербанк соберет омских предпринимателей на форуме «СБЕР Бизнес | Live»

Posted 15 февраля 2021,, 03:38
Published 15 февраля 2021,, 03:38
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
На мероприятии, которое пройдет в Омске уже во второй раз, признанные эксперты из разных областей (маркетинг, финансы, soft-skills, психология) будут помогать предпринимателям стать эффективнее, проведя в режиме реального времени диагностику бизнесов двух омских предпринимателей и поделившись со всеми участниками инструментами, которые можно моментально внедрить в работу.
Хедлайнером форума станет Игорь Манн, известный российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии. Также для участников выступят Михаил Смолянов, предприниматель, основатель сервиса финансового учета «Финолог», и Виктория Шиманская, доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта.
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