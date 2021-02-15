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Posted 15 февраля 2021,, 03:38

Published 15 февраля 2021,, 03:38

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Сбербанк соберет омских предпринимателей на форуме «СБЕР Бизнес | Live»

15 февраля 2021, 03:38
В четверг, 18 февраля, состоится онлайн-форум для предпринимателей «СБЕР Бизнес | Live» «Перезагрузка бизнеса».

На мероприятии, которое пройдет в Омске уже во второй раз, признанные эксперты из разных областей (маркетинг, финансы, soft-skills, психология) будут помогать предпринимателям стать эффективнее, проведя в режиме реального времени диагностику бизнесов двух омских предпринимателей и поделившись со всеми участниками инструментами, которые можно моментально внедрить в работу.

Хедлайнером форума станет Игорь Манн, известный российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии. Также для участников выступят Михаил Смолянов, предприниматель, основатель сервиса финансового учета «Финолог», и Виктория Шиманская, доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта.

Регистрация на бизнес-форум «СБЕР Бизнес | Live» доступна по ссылке.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

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