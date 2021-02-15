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Потерпевшим в деле омских сутенеров не понравилось решение суда

Потерпевшим в деле омских сутенеров не понравилось решение суда

15 февраля 2021, 18:52
Фото: Медиахолдинг1Mi
Омички, которых принуждали заниматься проституцией, обжаловали решение Куйбышевского районного суда. Вместе с ними решением остался недоволен прокурор, говорится в карточке дела на сайте суда.

Сразу два потерпевших по делу подали апелляцию на приговор суда. Они обратились с жалобами в суд 10 февраля. На следующий день, 11 февраля, апелляцию на решение суда подал прокурор. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Суд над группировкой омских сутенеров состоялся 2 февраля 2021 года. На четверых фигурантов уголовного дела судья разделил 10 лет тюрьмы. Организатору секс-бизнеса судья назначил 4 года колонии строгого режима, и это стало максимальным наказанием по этому делу.

Как выяснили следователи, фигуранты уголовного дела втягивали в секс-индустрию сельчанок и необразованных омичек, которые нуждались в деньгах.

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