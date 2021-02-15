Потерпевшим в деле омских сутенеров не понравилось решение суда

Сразу два потерпевших по делу подали апелляцию на приговор суда. Они обратились с жалобами в суд 10 февраля. На следующий день, 11 февраля, апелляцию на решение суда подал прокурор. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.
Суд над группировкой омских сутенеров состоялся 2 февраля 2021 года. На четверых фигурантов уголовного дела судья разделил 10 лет тюрьмы. Организатору секс-бизнеса судья назначил 4 года колонии строгого режима, и это стало максимальным наказанием по этому делу.
Как выяснили следователи, фигуранты уголовного дела втягивали в секс-индустрию сельчанок и необразованных омичек, которые нуждались в деньгах.