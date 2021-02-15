Омская прокуратура занялась аварией с трамваем

Известно, что водитель пассажирского автобуса «НефАЗ» поворачивал с улицы Октябрьской на улицу Чернышевского и не пропустил пассажирский трамвай. После этого водитель автобуса въехал в дерево. Несколько пассажиров общественного транспорта обратились за медицинской помощью. Отметим, что автобус ехал по маршруту № 45.