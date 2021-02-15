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Омская прокуратура занялась аварией с трамваем

Омская прокуратура занялась аварией с трамваем

15 февраля 2021, 16:04
Фото: Омская Госавтоинспекция
Омская прокуратура заинтересовалась аварией с трамваем, которая случилась сегодня, 15 февраля, на перекрестке улиц Октябрьской и Чернышевской. Как сообщили в областном ведомстве, в отношении перевозчика будет проведена проверка.

Известно, что водитель пассажирского автобуса «НефАЗ» поворачивал с улицы Октябрьской на улицу Чернышевского и не пропустил пассажирский трамвай. После этого водитель автобуса въехал в дерево. Несколько пассажиров общественного транспорта обратились за медицинской помощью. Отметим, что автобус ехал по маршруту № 45.

Прокуратура Омской области Западно-Сибирского межрегионального управления Ространснадзора поручила провести внеплановую проверку работы перевозчика. Речь идет о муниципальном предприятии Омска «ПП № 8».

В ходе проверки прокуроры выяснят, были ли исполнены все лицензионные требования к работе перевозчика. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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