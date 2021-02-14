Рейсы из Омска задержали из-за снегопада в Москве

Posted 14 февраля 2021,, 11:51
Published 14 февраля 2021,, 11:51
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Москву в последние дни накрыл мощнейший снегопад. Погодные явления сказались на работе Омского аэропорта. Утром 14 февраля из-за неблагоприятных условий в Омск не смог вылететь самолет «Уральских авиалиний». Прилет, по открытым данным авиагавани, ожидался еще в 5:30 утра.
Задерживается, соответственно, и вылет этого борта обратно — из Омска в Москву. По расписанию был назначен на 6:40. Однако предполагаемое время переносили в течение 10 часов.
В первой половине дня также был задержан еще один рейс в Москву. Так, самолет «Сибири» вылетел с опозданием на пять часов.
Добавим, почти на сутки пришлось отложить еще один полет Москва-Омск «Аэрофлота». Вместо 4:30 14 февраля он полетит в 5:30 15 февраля. Однако здесь роль сыграли технические причины, а не погодная «нелетность».