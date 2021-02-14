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Posted 14 февраля 2021,, 11:51

Published 14 февраля 2021,, 11:51

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Рейсы из Омска задержали из-за снегопада в Москве

14 февраля 2021, 11:51
В Омске задерживаются вылеты в Москву. Причина — в столице сильнейший снегопад. Ожидание рейсов достигает 10 часов, по данным на сайте Омского аэропорта.

Москву в последние дни накрыл мощнейший снегопад. Погодные явления сказались на работе Омского аэропорта. Утром 14 февраля из-за неблагоприятных условий в Омск не смог вылететь самолет «Уральских авиалиний». Прилет, по открытым данным авиагавани, ожидался еще в 5:30 утра.

Задерживается, соответственно, и вылет этого борта обратно — из Омска в Москву. По расписанию был назначен на 6:40. Однако предполагаемое время переносили в течение 10 часов.

В первой половине дня также был задержан еще один рейс в Москву. Так, самолет «Сибири» вылетел с опозданием на пять часов.

Добавим, почти на сутки пришлось отложить еще один полет Москва-Омск «Аэрофлота». Вместо 4:30 14 февраля он полетит в 5:30 15 февраля. Однако здесь роль сыграли технические причины, а не погодная «нелетность».

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