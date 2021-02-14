Омского строителя Петренко арестовали в Москве

Posted 14 февраля 2021,, 18:17
Published 14 февраля 2021,, 18:17
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
12 февраля столичным судом омичу Константину Петренко предъявили обвинение по статье «Мошенничество», передает издание. 13 февраля он был задержан в Москве.
История берет начало в 2014 году. Тогда предположительно от действий Петренко пострадал президент новгородского ООО «Экко-Рос» Андрей Севагин. Тот ранее уже заявлял в полицию.
В день задержания правоохранители арестовали и предполагаемого соучастника, учредителя «ПФС-Инвест» Валерия Песоцкого.
Из материалов уголовного дела, на которые ссылается издание, следует, что между «Экко-Рос» и «ПФС-Инвест» в 2014 году был заключен договор займа. Так, компания Севагина должна было предоставить в пользу должника 2 800 000 евро на срок чуть более полугода.
«Экко-Рос» выполнили свои обязательства — предоставили заём. Однако позже не получили денег обратно. Речь идет о сумме в 135 миллионов рублей, если переводить в рубли по курсу на момент совершения сделки.
Уголовное дело теперь ведет Следственное управление УВД по ЦАО ГУ МВД Москвы. Исходя из информации, опубликованной на официальном сайте Таганского районного суда, фигурантам Константину Петренко и Валерию Песоцкому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Добавим, в настоящее время Петренко являлся директором омского ООО «СК «Трест Железобетон», по совместительству он также отец действующего депутата омского горсовета Дмитрия Петренко. Народный избранник уже прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале: «В постах пишется, что я якобы могу заняться руководством его компанией. Не надо мне льстить, к компании своего отца я имею не большее отношение, чем средний омич». Также он отметил, что последние 10 лет не знает, где проживал Константин Петренко. «Наследники у моего отца совершенно другие. Могу пожелать тем, кто будет управлять его компанией лишь удачи», — подытожил депутат.