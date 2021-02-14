Омского строителя Петренко арестовали в Москве

Добавим, в настоящее время Петренко являлся директором омского ООО «СК «Трест Железобетон», по совместительству он также отец действующего депутата омского горсовета Дмитрия Петренко. Народный избранник уже прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале: «В постах пишется, что я якобы могу заняться руководством его компанией. Не надо мне льстить, к компании своего отца я имею не большее отношение, чем средний омич». Также он отметил, что последние 10 лет не знает, где проживал Константин Петренко. «Наследники у моего отца совершенно другие. Могу пожелать тем, кто будет управлять его компанией лишь удачи», — подытожил депутат.