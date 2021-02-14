Омичи в соцсетях пожаловались на «шум с промзоны»

Под постом также был размещен анонимный соцопрос для омичей. Спрашивают, слышен ли горожанам шум с промышленных зон. На момент публикации этого материала проголосовали 90 человек. Более половины из них — 53% — ответили «да», то есть им слышен шум с заводов. «Нет» ответили 28 человек. Вариант «иногда» выбрали 16% проголосовавших.