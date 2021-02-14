Омичи в соцсетях пожаловались на «шум с промзоны»

Posted 14 февраля 2021,, 05:37
Published 14 февраля 2021,, 05:37
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Ночью 13 февраля в сообществе появился пост от администраторов проекта: «К нам продолжают поступать жалобы на шум с промзоны». Авторы разместили телефоны Роспотребнадзора, посоветовав обращаться туда.
Под постом также был размещен анонимный соцопрос для омичей. Спрашивают, слышен ли горожанам шум с промышленных зон. На момент публикации этого материала проголосовали 90 человек. Более половины из них — 53% — ответили «да», то есть им слышен шум с заводов. «Нет» ответили 28 человек. Вариант «иногда» выбрали 16% проголосовавших.
Отметим, узнать, жителям какого района города слышен шум, по результатам опроса не представляется возможным. Однако в комментариях под постом омичи сами начали рассказывать подробности. «Техуглерод шумит периодически, когда скидывают давление видимо», — рассказал один из жителей города. Также о шуме говорят жители Нефтяников и Левого берега. «ТЭЦ-5 шумит примерно 2-3 раза в неделю», — раскрыл подробности еще один пользователь.
По данным Обь-Иртышского УГМС, на 14 и 15 февраля по городу ожидается пониженный уровень загрязнения атмосферного воздуха, тому способствуют погодные явления. Однако напомним, сообщить о выбросах можно по телефонам горячей линии министерства природных ресурсов и экологии Омской области: 39-35-35 (с понедельника по пятницу в рабочее время), 37-80-21 и 8-923-685-5631 (круглосуточно), 790-730 (многоканальная линия).