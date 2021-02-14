Ночной рейд мэра, концепция благоустройства, возможная продажа «Евразии»

Необычная инициатива от омского тиктокера Алексея Дудоладова из Называевского района. Молодой человек по окончании заседания Общественного совета при региональном минпроме выступил с предложением повысить на время плату за интернет для всех жителей РФ. По его мнению, это позволит решить проблему с интернетом в самых удаленных поселках. Позже Алексей опубликовал в соцсетях видео, где заявил, что его слова вырвали из контекста.