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Ночной рейд мэра, концепция благоустройства, возможная продажа «Евразии»

Ночной рейд мэра, концепция благоустройства, возможная продажа «Евразии»

14 февраля 2021, 13:12
Фото: Медиахолдинг 1MI
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Незаметно прошло на минувшей неделе заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Из послаблений — внесены изменения в режим работы театров и кинотеатров. С 15 февраля разрешили увеличить заполняемость зрительных залов с 50% до 75%, разумеется, при неукоснительном соблюдении всех эпидемиологических требований. Режим повышенной готовности, а также масочный режим остаются в действии, пока до 1 марта.

Омский оперштаб одобрил очередные послабления коронавирусных мер
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В среду Оксана Фадина выехала в ночной рейд по городским улицам. Мэр проверила, как дорожные службы и предприниматели убирают снег. По итогам проверки глава города пригрозила повысить штрафы за некачественную уборку территорий. На следующий день Фадина ушла в краткосрочный отпуск до 21 февраля. По неподтвержденной информации, неожиданный отпуск связан с активизацией политической деятельности мэра. 17 февраля начинаются праймериз «Единой России» по отбору кандидатов для участия в выборах в депутаты Госдумы РФ и Заксобрания Омской области.

Мэр, улица, сугроб. Бессонная ночь в Омске с Оксаной Фадиной
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Информация от Центра компетенций по вопросам городской среды (ЦКГС) едва не вызвала скандал. Организация опубликовала приглашение принять участие в анкетировании на тему благоустройства городских территорий. К опросу по благоустройству Старозагородной рощи в районе дендросада была прикреплена иллюстрация, где большая часть участка отводилась под жилые дома малой и средней этажности. Ранее, напомним, власти дали обещание не застраивать данный зеленый уголок. Позже выяснилось, что ЦКГС выложил старый вариант проекта планировки территории у дендропарка. А по факту там должна быть рекреационная зона.

В Омске случайно «отдали» дендропарк под жилую застройку
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Тем временем омская епархия попросила у мэрии разрешить вырубить 30 деревьев в сквере Молодоженов под строительство храма. В городской администрации отложили принятие решения и назначили повторно обследование территории, чтобы выяснить, какое количество деревьев попадает в зону строительства.

Необычная инициатива от омского тиктокера Алексея Дудоладова из Называевского района. Молодой человек по окончании заседания Общественного совета при региональном минпроме выступил с предложением повысить на время плату за интернет для всех жителей РФ. По его мнению, это позволит решить проблему с интернетом в самых удаленных поселках. Позже Алексей опубликовал в соцсетях видео, где заявил, что его слова вырвали из контекста.

Омский тиктокер предложил операторам сотовой связи повысить тариф
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От надежного источника Городу55 стало известно, что семья известных омских бизнесменов Фридманов готовится продать свои автомобильные салоны и техцентры сети «Евразия». Покупателем якобы является краснодарская компания «Ключавто», один из крупнейших автомобильных дилеров страны. Стоит добавить, что в Омске семье Фридманов принадлежит более 10 автомобильных компаний. При выручке в 25 млрд рублей за 2019 год автобизнес принес им около 50 млн рублей убытков. Можно предположить, что 2020 год был еще хуже в плане прибыли.

Источник: семья омских бизнесменов Фридманов продает свой автомобильный бизнес
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Кадровые новости. На заседании омского правительства отправлена в отставку заместитель министра культуры Анна Статва (чиновница решила уволиться по собственному желанию). Вместо нее назначен новый заместитель — Светлана Бакулина. Она будет отвечать в ведомстве за туризм, событийное, музейное и архивное направления. Также новый замминистра утвержден в министерстве энергетики и ЖКК. Им стала Марина Степанова, ранее руководившая Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Омской области.

В понедельник появилась информация, что Центр управления регионом Омской области (организация собирает жалобы и предложения от омичей, анализирует и передает информацию чиновникам, ответственным за их решение) возглавит Ольга Боровская, ранее занимавшая должность директора холдинга «СМИ 55». К своим обязанностям новый руководитель ЦУР приступит в конце февраля.

Ольга Боровская станет новым руководителем ЦУР Омской области
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А еще на минувшей неделе мы вспомнили, сколько глав районов за последние годы получили уголовные сроки и лишились своих должностей. Ознакомились с концепцией благоустройства площади Лицкевича, которую представили в мэрии на заседании архитектурного совета. Поговорили с директором омского колледжа, сотрудница которого требовала со студентов благотворительные взносы за возможность пользоваться учебниками. Историей с поборами в омском колледже уже заинтересовались следователи.

Видео с поборами в омском колледже объяснили провокацией и Навальным
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В Омске представили концепцию благоустройства площади Лицкевича
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