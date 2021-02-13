Шесть тысяч омичей одновременно встали на лыжи

«Лыжня России» состоялась сегодня, 13 февраля, в Омске и 17 районах региона. Более четырех тысяч человек вышли на старт в Полтавском, Калачинском, Тюкалинском, Любинском, Большереченском, Тарском, Седельниковском, Знаменском, Одесском, Саргатском, Азовском, Омском, Тевризском, Горьковском, Оконешниковском, Муромцевском и Шербакульском районах, а в Омске на лыжи встали около двух тысяч омичей.