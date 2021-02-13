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Шесть тысяч омичей одновременно встали на лыжи

Шесть тысяч омичей одновременно встали на лыжи

13 февраля 2021, 17:14
Фото: www.omskportal.ru
На старт 39-й всероссийской акции «Лыжня России» в Омске вышли шесть тысяч человек, несмотря на морозную погоду. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе правительства Омской области.

«Лыжня России» состоялась сегодня, 13 февраля, в Омске и 17 районах региона. Более четырех тысяч человек вышли на старт в Полтавском, Калачинском, Тюкалинском, Любинском, Большереченском, Тарском, Седельниковском, Знаменском, Одесском, Саргатском, Азовском, Омском, Тевризском, Горьковском, Оконешниковском, Муромцевском и Шербакульском районах, а в Омске на лыжи встали около двух тысяч омичей.

Традиционно в «Лыжне России» приняли участия омские чиновники и руководители бюджетных учреждений. Также дистанцию прошли школьники, студенты и профессиональные спортсмены. Заслуженный мастер спорта России, президент Федерации биатлона Омской области Яна Романова пришла на «Лыжню России» со своим четырехлетним сыном.

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