Нестабильная зима. В Омске ожидаются 30-градусные перепады температуры

В понедельник, 15 февраля, установится по-зимнему теплая погода. И днем, и ночью температура будет держаться на отметке -4…-9 градусов, но местами может похолодать до -14. Днем пройдет небольшой снег, при этом ожидаются порывы ветра со скоростью до 15 м/с.