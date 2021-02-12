Нестабильная зима. В Омске ожидаются 30-градусные перепады температуры

Завтра, 13 февраля, сохранится морозная погода. Температура ночью опустится вплоть до -33, днем же поднимется сразу до -8 градусов. Местами днем пройдет небольшой снег, в отдельных районах появится изморозь. Ветер в течение суток юго-восточный, южный со скоростью 6-11 м/с.
В воскресенье, 14 февраля, температура начнет повышаться, и ночью не стоит ждать температуру ниже -19 градусов. Днем же воздух прогреется до -1 градуса. Местами пройдет небольшой снег, ветер южный, юго-западный, ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с.
В понедельник, 15 февраля, установится по-зимнему теплая погода. И днем, и ночью температура будет держаться на отметке -4…-9 градусов, но местами может похолодать до -14. Днем пройдет небольшой снег, при этом ожидаются порывы ветра со скоростью до 15 м/с.