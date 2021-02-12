Город55
ГлавноеВсе новости
Нестабильная зима. В Омске ожидаются 30-градусные перепады температуры

Нестабильная зима. В Омске ожидаются 30-градусные перепады температуры

12 февраля 2021, 16:00
Фото: Медиахолдинг1Mi
Погода в феврале этого года отличается необычными перепадами настроения и температуры. Всего за сутки в Омской области должно потеплеть сразу на 30 градусов. Таким прогнозом поделились синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Завтра, 13 февраля, сохранится морозная погода. Температура ночью опустится вплоть до -33, днем же поднимется сразу до -8 градусов. Местами днем пройдет небольшой снег, в отдельных районах появится изморозь. Ветер в течение суток юго-восточный, южный со скоростью 6-11 м/с.

В воскресенье, 14 февраля, температура начнет повышаться, и ночью не стоит ждать температуру ниже -19 градусов. Днем же воздух прогреется до -1 градуса. Местами пройдет небольшой снег, ветер южный, юго-западный, ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с.

В понедельник, 15 февраля, установится по-зимнему теплая погода. И днем, и ночью температура будет держаться на отметке -4…-9 градусов, но местами может похолодать до -14. Днем пройдет небольшой снег, при этом ожидаются порывы ветра со скоростью до 15 м/с.

Фото: old.omsk-meteo.ru

#Новости#Погода#Погода в Омске#Город#Омск сегодня
Подпишитесь
Жуткий пожар в центре Омска, загрязнение рек и День города — 2022
Сегодня, 16:37
Трехкратное превышение. В День города Омск накрыли «праздничные» выбросы
Сегодня, 11:48
Омский СК проверит инцидент со столкновением двух поездов
Сегодня, 14:46
Римские легионеры и японские лучники: Самые яркие моменты омского «Щита Сибири 2022»
Вчера, 23:42
«Плоды» праздника. В День города в Омске случилось почти 900 происшествий
Стало известно, сколько раз за минувшие сутки жители Омской области обращались в полицию.
Сегодня, 10:38
Самолет, летевший из Омска, экстренно приземлился в Казани из-за здоровья пассажира
Сегодня, 14:14