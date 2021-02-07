После жуткой метели Омск снова «замерзнет»

Posted 7 февраля 2021,, 05:11
Published 7 февраля 2021,, 05:11
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По данным местного гидрометцентра, 7 февраля днем температура воздуха составит 0 градусов, к вечеру понизится до -5. Небольшие снежные осадки. Омичей предупреждают о гололеде. Также синоптики прогнозируют метель и сильные ветер порывами до 22 метров в секунду.
В ночь на понедельник пурга превратится в небольшой снег, ветер не ослабит натиска, однако метели не ожидается. Похолодает при прояснении до -22 градусов. На дорогах сохранятся гололедные явления.
Новая неделя начнется неспокойно. Столбик термометра с -10 будет опускаться в течение всего дня. Сохранятся снежные осадки и гололед. Порывы ветра стихнут до 13 метров в секунду, однако в отдельных районах области все равно возможна метель.
В ночь с 8 на 9 февраля ударят морозы. Температура воздуха достигнет -26 градусов. Ожидают небольшой снег, гололед. Во вторник днем немного потеплеет до -22.