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Posted 7 февраля 2021,, 05:11

Published 7 февраля 2021,, 05:11

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

После жуткой метели Омск снова «замерзнет»

7 февраля 2021, 05:11
Аномально холодный январь сменился на непривычно теплые деньки. Правда, продлились они недолго. Сегодня, 7 февраля, Омскую область окутала снежная пелена — ветер принес опасные явления. Неужели после метели омичам снова придется доставать валенки и кутаться в шарфы? Прогноз погоды на три дня от Обь-Иртышского УГМС.

По данным местного гидрометцентра, 7 февраля днем температура воздуха составит 0 градусов, к вечеру понизится до -5. Небольшие снежные осадки. Омичей предупреждают о гололеде. Также синоптики прогнозируют метель и сильные ветер порывами до 22 метров в секунду.

В ночь на понедельник пурга превратится в небольшой снег, ветер не ослабит натиска, однако метели не ожидается. Похолодает при прояснении до -22 градусов. На дорогах сохранятся гололедные явления.

Новая неделя начнется неспокойно. Столбик термометра с -10 будет опускаться в течение всего дня. Сохранятся снежные осадки и гололед. Порывы ветра стихнут до 13 метров в секунду, однако в отдельных районах области все равно возможна метель.

В ночь с 8 на 9 февраля ударят морозы. Температура воздуха достигнет -26 градусов. Ожидают небольшой снег, гололед. Во вторник днем немного потеплеет до -22.

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