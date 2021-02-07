После жуткой метели Омск снова «замерзнет»

Аномально холодный январь сменился на непривычно теплые деньки. Правда, продлились они недолго. Сегодня, 7 февраля, Омскую область окутала снежная пелена — ветер принес опасные явления. Неужели после метели омичам снова придется доставать валенки и кутаться в шарфы? Прогноз погоды на три дня от Обь-Иртышского УГМС.