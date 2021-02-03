Пополнить транспортные карты теперь можно в цветочных киосках Омска

Posted 3 февраля 2021,, 07:15
Published 3 февраля 2021,, 07:15
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
На этой неделе были включены десять новых мест - сеть цветочных киосков. Расположены они на остановках «Проспект Комарова», «ДК Химик», «СибАДИ», «11-я Рабочая», «Ж/д вокзал», «ДК имени Малунцева» (две точки), «Универсам» на улице Гашека, «Школа № 110» и «Площадь Лицкевича».
Их списка исключили пункт продаж, расположенный в павильоне New Tobacco, а именно на улице Лобкова у торгового центра «Авангард».
Напомним, с 1 января 2021 года сеть киосков «Дилижанс» перестала продавать и пополнять транспортные карты «Омка». Оказалось, что компания не заключила договор с муниципальным предприятием.