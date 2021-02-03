Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля 2021,, 07:15

Published 3 февраля 2021,, 07:15

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Пополнить транспортные карты теперь можно в цветочных киосках Омска

3 февраля 2021, 07:15
Муниципальное предприятие «Пассажирсервис» расширило перечень пунктов, где можно приобрести проездные билеты. Теперь купить их можно в 79 точках продаж.

На этой неделе были включены десять новых мест - сеть цветочных киосков. Расположены они на остановках «Проспект Комарова», «ДК Химик», «СибАДИ», «11-я Рабочая», «Ж/д вокзал», «ДК имени Малунцева» (две точки), «Универсам» на улице Гашека, «Школа № 110» и «Площадь Лицкевича».

Их списка исключили пункт продаж, расположенный в павильоне New Tobacco, а именно на улице Лобкова у торгового центра «Авангард».

Напомним, с 1 января 2021 года сеть киосков «Дилижанс» перестала продавать и пополнять транспортные карты «Омка». Оказалось, что компания не заключила договор с муниципальным предприятием.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15