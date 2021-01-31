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Posted 31 января 2021,, 04:01

Published 31 января 2021,, 04:01

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

«Недолго музыка играла». В Омске снова похолодает

31 января 2021, 04:01
Аномально холодная погода отступила несколько дней назад. Омичи наслаждались теплыми днями. Однако думать о весне пока рано. Синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозируют очередное похолодание.

По данным гидрометцентра, сегодня, 31 января, днем температура воздуха не опустится ниже -12 градусов. Осадков не ожидается. Порывы ветра достигнут 10 метров в секунду.

Февраля начнется морозно. В ночь на понедельник похолодает до -22. В отдельных районах Омской области появится изморозь. Днем 1 февраля потеплеет до -16 градусов.

Осадки и понижение температуры ожидают в ночь с 1 на 2 февраля. Так, температура воздуха при прояснении достигнет -23. По северу области пройдет небольшой снег. Порывы ветра вновь разовьются до 10 метров в секунду. Эти же погодные явления сохранятся и днем 2 февраля. Изменится лишь температура: -5…-10 градусов.

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