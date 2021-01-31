«Недолго музыка играла». В Омске снова похолодает

Осадки и понижение температуры ожидают в ночь с 1 на 2 февраля. Так, температура воздуха при прояснении достигнет -23. По северу области пройдет небольшой снег. Порывы ветра вновь разовьются до 10 метров в секунду. Эти же погодные явления сохранятся и днем 2 февраля. Изменится лишь температура: -5…-10 градусов.