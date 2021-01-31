«Недолго музыка играла». В Омске снова похолодает

Posted 31 января 2021,, 04:01
Published 31 января 2021,, 04:01
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По данным гидрометцентра, сегодня, 31 января, днем температура воздуха не опустится ниже -12 градусов. Осадков не ожидается. Порывы ветра достигнут 10 метров в секунду.
Февраля начнется морозно. В ночь на понедельник похолодает до -22. В отдельных районах Омской области появится изморозь. Днем 1 февраля потеплеет до -16 градусов.
Осадки и понижение температуры ожидают в ночь с 1 на 2 февраля. Так, температура воздуха при прояснении достигнет -23. По северу области пройдет небольшой снег. Порывы ветра вновь разовьются до 10 метров в секунду. Эти же погодные явления сохранятся и днем 2 февраля. Изменится лишь температура: -5…-10 градусов.