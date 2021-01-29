В адрес «Атриум-Кино» в Омске подали больше 30 исков

Posted 29 января 2021,, 12:40
Published 29 января 2021,, 12:40
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Автор блога уверяет, что иски в суд поступили от уволенных из-за пандемии работников, которые так и не получили зарплату за вынужденный простой. Предполагается, что руководство кинотеатра рассчитывало на поддержку государства, которая уже с апреля полагалась кинотеатрам. Однако по какой-то причине демонстрация фильмов не значилась основным видом деятельности «Атриум-Кино».
Через суд ООО «Атриум Кино» все же удалось добиться включения в список пострадавших из-за пандемии сфер, но это сильно сказалось на выплатах работникам. Они требуют взыскать с работодателей не только задержанную зарплату и компенсацию неиспользованного отпуска, но и компенсацию за задержку выплат и моральный вред. Последние два пункта, по решению судьи, удовлетворению не подлежат.
«Вышеизложенные обстоятельства освобождают ответчика от выплат истцу компенсации за задержку в выплате, возмещения морального вреда. Поскольку правовая природа выплат проистекает из виновного поведения субъекта трудовых правоотношений. Что в рассматриваемой ситуации судом установлено не было», — приводит «Бор55» решение судей.
Отмечается, что такое толкование норм законодательства очень спорное. Если с отказом в компенсации морального вреда можно согласиться, то компенсировать задержку зарплаты работодатель обязан вне зависимости от его вины. Теперь у работников, которым отказали в компенсации задержки зарплат есть возможность обжаловать это решение в апелляции и кассации.