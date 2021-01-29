Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января 2021,, 12:40

Published 29 января 2021,, 12:40

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В адрес «Атриум-Кино» в Омске подали больше 30 исков

29 января 2021, 12:40
В Куйбышевский районный суд поступило более 30 исков с требованием выплатить не только зарплату, но и компенсации за простой из-за коронавируса работникам кинотеатра «Атриум-Кино». Об этом сообщает блог «Бор55».

Автор блога уверяет, что иски в суд поступили от уволенных из-за пандемии работников, которые так и не получили зарплату за вынужденный простой. Предполагается, что руководство кинотеатра рассчитывало на поддержку государства, которая уже с апреля полагалась кинотеатрам. Однако по какой-то причине демонстрация фильмов не значилась основным видом деятельности «Атриум-Кино».

Через суд ООО «Атриум Кино» все же удалось добиться включения в список пострадавших из-за пандемии сфер, но это сильно сказалось на выплатах работникам. Они требуют взыскать с работодателей не только задержанную зарплату и компенсацию неиспользованного отпуска, но и компенсацию за задержку выплат и моральный вред. Последние два пункта, по решению судьи, удовлетворению не подлежат.

«Вышеизложенные обстоятельства освобождают ответчика от выплат истцу компенсации за задержку в выплате, возмещения морального вреда. Поскольку правовая природа выплат проистекает из виновного поведения субъекта трудовых правоотношений. Что в рассматриваемой ситуации судом установлено не было», — приводит «Бор55» решение судей.

Отмечается, что такое толкование норм законодательства очень спорное. Если с отказом в компенсации морального вреда можно согласиться, то компенсировать задержку зарплаты работодатель обязан вне зависимости от его вины. Теперь у работников, которым отказали в компенсации задержки зарплат есть возможность обжаловать это решение в апелляции и кассации.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15