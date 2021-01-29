В адрес «Атриум-Кино» в Омске подали больше 30 исков

Через суд ООО «Атриум Кино» все же удалось добиться включения в список пострадавших из-за пандемии сфер, но это сильно сказалось на выплатах работникам. Они требуют взыскать с работодателей не только задержанную зарплату и компенсацию неиспользованного отпуска, но и компенсацию за задержку выплат и моральный вред. Последние два пункта, по решению судьи, удовлетворению не подлежат.