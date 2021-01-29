Экс-глава омского Минздрава Солдатова стала фигурантом уголовного дела

В региональном Следственном комитете сообщили, что Ирину Солдатову могут заочно заключить под стражу на время расследования. На беседу к силовикам она так и не явилась. Отметим, что в ноябре прошлого года сотрудники УФСБ проводили проверку в дирекции здравоохранения и министерстве здравоохранения, в руководителя «Дирекции» Бабикова пригласили для дачи объяснений.