Экс-глава омского Минздрава Солдатова стала фигурантом уголовного дела

Posted 29 января 2021,, 10:58
Published 29 января 2021,, 10:58
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По данным издания, уголовное дело по ч.3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» возбудили 30 ноября 2020 года, и в числе фигурантов, кроме Солдатовой, значится руководитель казенного учреждения Омской области «Дирекция по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области» Виктор Бабиков и неустановленные лица. Данные для возбуждения дела предоставили в УФСБ России по Омской области.
Потерпевшим по делу проходит Министерство здравоохранения Омской области, ущерб оценивается в 105 млн рублей. Аналогичная сумма фигурирует в другом разбирательстве: в ноябре прошлого года в Минздраве прошла ревизия, по итогам которой казначейство насчитало нарушений на проведении закупках на 105 млн рублей.
В региональном Следственном комитете сообщили, что Ирину Солдатову могут заочно заключить под стражу на время расследования. На беседу к силовикам она так и не явилась. Отметим, что в ноябре прошлого года сотрудники УФСБ проводили проверку в дирекции здравоохранения и министерстве здравоохранения, в руководителя «Дирекции» Бабикова пригласили для дачи объяснений.
29 декабря прошлого года экс-министр Солдатова обратилась в Центральный районный суд. По информации издания, Солдатова не согласна с результатами ревизионных проверок и считает, что контролирующие ведомства ошибочно пришли к выводу о неэффективно потраченных 200 млн рублей на закупках во время «коронагода».