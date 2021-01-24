Вектор сомнений. Отправятся ли жители региона по маршруту «Омск — коллапс»

Posted 24 января 2021,, 08:11
Published 24 января 2021,, 08:11
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Отказ
История с отказом от обслуживания транспортных маршрутов произошла внезапно — 16 января 2021 года «Омскоблавтотранс» объявил о том, что с 18 января прекращает работу на 61 маршруте. Теперь осуществлять перевозки будут частники, которые стали известны лишь через пару дней. При этом сообщении министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области было отмечено, что «Омскоблавтотранс» подал уведомление о прекращении действия свидетельств о перевозке еще 20 октября 2020 года.
Но ни омичи, ни большинство других частных перевозчиков об этом не знали. Сам же конкурс прошел 30 декабря 2020 года (спустя два месяца после подачи уведомления «Омскоблавтотрансом»). Комиссия под председательством Инессы Притуаловой и Павла Латыпова (руководитель и замруководителя департамента транспорта минстроя) разыграла все маршруты в виде 20 лотов, тем самым выбрала восемь новых перевозчиков, которые займутся развозом жителей районов. Два маршрута «Омскоблавтотранс» все же заьрал себе обратно.
Причиной для прекращения работ «Омскоблавтотранса» пресс-служба минстроя региона назвала окончание действия свидетельств об осуществлении перевозок. При этом в репортаже ГТРК «Иртыш», со ссылкой на то же министерство сообщается, что такая ситуация сложилась из-за пробела в законодательстве.
Однако на самом деле никакого пробела в законодательстве не было. Всему виной не правовая коллизия, а стремление сэкономить бюджетные средства, считает директор «Омскоблавтотранса» Алексей Мартыненко.
«Маршруты, от которых мы отказались, для нас были нерентабельны. Убытки от них только в 2019 году составили 56 млн рублей, а по итогам 2020 года — 75 млн рублей. В соответствии с 220 законом мы отработали 90 дней после уведомления о том, что не намерены больше обслуживать эти маршруты, а с 18 января 2021 года правовых оснований на этих маршрутах у нас нет», — отметил Мартыненко.
Новым вектором работы для «Омскоблавтотранса» станет северное направление Омской области. Именно там сконцентрирует свои силы предприятие. По словам Мартыненко, появятся дополнительные маршруты из Омска в Тару, Усть-Ишим, Тевриз.
«С точки зрения водительского состава изменений не будет. Мы провели перераспределение загрузки, открыли новые маршруты в северную часть региона. Никого из водителей не уволили. Мы готовы работать на маршрутах, которые не будут приносить предприятию убытков. Финансовое состояние предприятия не самое лучшее, потому что мы одни из первых пострадавших от пандемии коронавируса отраслей», — отметил Мартыненко.
По его словам, убыточность старых маршрутов не могло компенсировать даже поднятие стоимости проезда. Мартыненко отметил, что на этих маршрутах пассажиропоток и так был очень мал (от 10% до 20% посадочных мест), а с поднятием цен на билет он бы сократился, что только усугубило бы положение.
Если смотреть исключительно на финансовое состояние АО «Омскоблавтотранс», то можно заключить, что отказ от неприбыльных маршрутов единственное, что осталось компании. Несмотря на то, что выручка в течение последних пяти лет увеличивается (с 585 млн рублей в 2015 году до 743.2 млн рублей в 2019 году), растут и расходы. Только в 2019 году они достигли 914.1 млн рублей. Фактически это означает, что предприятие работает себе в ущерб. Суммарные убытки компании оцениваются в 300 млн рублей.
Бизнес на перевозчиках
Перевозчик Дмитрий Коробейников уверен, что пассажиры от смены перевозчиков на своих маршрутах ничего не потеряют. Временные сложности быстро устранятся и люди моментально забудут о вероятном транспортном коллапсе.
Однако частным перевозчикам, несмотря на появление новых маршрутов, станет не легче. Коробейников, который осуществляет рейсы с автовоказала в Ханты-Мансийск, Сургут, Бишкек и другие города России, говорит о том, что с частных перевозчиков «Омскоблавтотранс» будет брать дополнительные деньги за то, что просто позволяет им работать.
«В 2019 году был разыгран лот на осуществление перевозок из Омска в Чернолучье. Стоимость билета для пассажира 97 рублей, это по условиям конкурса. Однако в контракте с „Омскоблавтотрансом“ прописано, что порядка 30% вырученных денег частным перевозчиком все равно уйдут „Омскоблавтотрансу“. Это деньги за продажу билетов, обслуживание пассажира, автобуса. И это еще не все платежи», — пояснил предприниматель.
В качестве примера он приводит тот факт, что раньше с него, как с обладателя больших и вместительных автобусов, «Омскоблавтотранс» брал по 1.5 тыс. рублей с каждой единицы техники только за возможность высадить пассажиров на территории автовокзала. С 1 октября 2020 года этот тариф снизили в 10 раз, однако прислалт допсоглашение по которому в течение месяца «Омскоблавтотранс» может уведомить и снова поднять стоимость выгрузки в одностороннем порядке.
«Сегодня заезд стоит, например, 2 рубля, а с 31 мая, когда будут пересмотрены тарифы, его могут опять поднять до 2 тыс. рублей», — пояснил Коробейников.
При всем этом частным перевозчикам предприятие уже который год не выплачивает деньги. По словам Коробейникова, «Омскоблавтотранс» не рассчитался с ним за билеты, проданные омичам еще в 2019 году. При этом самим предпринимателям продавать свои билеты в здании автовокзал не позволяет.
Незаконные перевозки
Дмитрий Корабейников поясняет, что все новые перевозчики, взявшие на себя брошенны1 автовокзалом 61 маршрут, будут работать под началом «Омскоблавтотранса» лишь на бумаге. Чтобы сэкономить и иметь хоть какую-то возможность заработать, они просто будут самостоятельно торговать своими билетами на улице. Парковка рядом с автовокзалом пополнится еще несколькими машинами, которые будут за наличные деньги увозить пассажиров из города. Отметим, что уже несколько лет рядом с автовокзалом трудится несколько таких частных перевозчиков, несмотря на то, что Минстрой региона запретил отправление рейсового транспорта с парковок «Евромеда» рядом с автовокзалом.
«По идее „Омскоблавтотранс“ должен с этим бороться. У них даже есть специально обученный для этого человек, с зарплатой 80 тысяч рублей и должностью заместителя гендиректора по безопасности и организации деятельности автовокзалов. Он наладил схему, ему все носят пирожки и чай, а он ничего не делает. Их там таких много. Один по кумам-сватам распределяет маршруты, другой на это закрывает глаза», — отметил предприниматель.
И на эти нарушения, по словам Коробейникова, автовокзал просто закрывает глаза. По его словам, на неугодных частников «Омскоблавтотранс» пишет жалобы и требует от контролирующих ведомств проверок, а на «своих» частников не обращает внимания.
При этом Коробейников честно признался, что сам хотел бы поучаствовать в розыгрыше маршрутов, от которых отказался «Омскоблавтотранс» в начале этого года, но просто не успел. По его словам, объявлять о дате конкурса нужно за полгода до его старта.
Богатая история
Губернатор Омской области Александр Бурков уже поставил вопрос «Омскоблавтотранса» на личный контроль и в понедельник будет принимать решение о том, как власти, а конкретно глава Минстроя Антон Заев, справились с недостатком общественного транспорта для жителей сел.
Чтобы понять причины столь плачевного состояния автовокзала, нужно обратиться к словам выступавшего перед депутатами Заксобрания Омской области в 2018 году руководителя департамента транспорта регионального министерства промышленности Алексея Лазуткина. По его словам, 2015 году на 230 маршрутах появились нерегулируемые тарифы, это привело к тому, что «Омскоблавтотранс» начал осуществлять перевозки лишь по 160 маршрутам.
Фактически эта мера нужна была для того, чтобы попытаться перевести автовокзал на рельсы самоокупаемости или, хотя бы, значительно снизить дотации на его работу из бюджета. Этим правительство и занялось — с 2017 года сократив финансирование предприятия с 250 млн рублей до 70 млн рублей.
Однако суровые условия рыночной экономики привели к обратному эффекту — вместе с сокращением количества маршрута и финансирования упал пассажиропоток (с 9 млн человек до 5 млн человек за календарный год в среднем), а вслед за ним снизилась среднесписочная численность персонала предприятия, которая составила 1212 человек (на 22% меньше, чем в 2016 году).
Переход на нерегулируемые маршруты практически сразу привел пассажирские перевозки в районах Омской области к коллапсу. Осенью 2016 года ООО «Дилижанс» бросило 34 районных маршрута. Причиной компания назвала то, что «Омскоблавтотранс» просто не платил ей за проданные билеты два месяца подряд. В итоге у «Дилижанса» не осталось денег даже на покупку топлива для своих автобусов.
В 2017 году история повторилась, но на тот раз с самим «Омскоблавтотрансом» — у предприятия не осталось денег на заправку собственных автобусов. В ситуацию пришлось экстренно вмешиваться на тот момент еще врио губернатора региона Александру Буркову. Он сумел договориться с поставщиками топлива, которые продолжили поставлять товар пассажирскому предприятию без оплаты.
Выводы
Емко прокомментировал отказ «Омскоблавтотранса» от работы на маршрутах депутат ЗС региона Степан Бонковский. Он заявил порталу «ВОмске», что видит в этом поступке большие потенциальные проблемы для региональных властей.
«Нельзя рентабельностью мерить жизнь людей. Я являюсь депутатом от муниципальных районов Омской области и знаю, что данная тема очень остро воспринимается жителями. Не на каждый маршрут найдется частный перевозчик, а всем надо ехать в больницу, в учебные заведения. В итоге ком возмущений будет возрастать, и люди будут жаловаться во все органы власти», — отметил он.
Однако вопрос рентабельности для «Омскоблавтотранса» оказался самым главным. Перевод компании на «самоокупаемые» рельсы привел к тому, что предприятие продолжает испытывать сильнейшую зависимость от дотаций из бюджета, только ухудшив свое экономическое состояние.
При этом эксперты транспортного бизнеса, в частности, уже упоминавшийся Алексей Лазуткин, уже давно предлагали его решение — выгодные маршруты делать нерегулируемыми (с них перевозчик может получать прибыль за счет реализации билетов), и невыгодные маршруты должны стать регулируемыми (их стоимость компенсируется из бюджета, а заказчиком работ может быть как сам автовокзал, так и курирующее его министерство). Однако министерство промышленности (раньше отвечавшее за работу «Омскоблавтотранса») и министерство финансов региона от этой идеи отказались, что привело к еще большим финансовым проблемам предприятия.
Даже спешно разыгранные в конце декабря 2020 года маршруты нельзя считать адекватной заменой автобусам «Омскоблавтотранса», хотя бы по той причине, что предприятие продолжает задерживать выплаты частникам. Все это может привести к повторению коллапса 2016-го года, когда пять районов Омской области оказались буквально отрезаны от мира. Своих средств у частников на обслуживание 61 маршрута может просто не хватить.
При этом отданные частникам маршруты самим «Омскоблавтотрансом» признаны невыгодными. Это значит, что перевозчикам придется экономить на всем, в том числе, на реализации билетов в здании автовокзала. Поэтому, вероятно, в местах, где пассажиров набирать запрещено, появится еще больше пассажирских микроавтобусов.