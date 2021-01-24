Вектор сомнений. Отправятся ли жители региона по маршруту «Омск — коллапс»

Дмитрий Корабейников поясняет, что все новые перевозчики, взявшие на себя брошенны1 автовокзалом 61 маршрут, будут работать под началом «Омскоблавтотранса» лишь на бумаге. Чтобы сэкономить и иметь хоть какую-то возможность заработать, они просто будут самостоятельно торговать своими билетами на улице. Парковка рядом с автовокзалом пополнится еще несколькими машинами, которые будут за наличные деньги увозить пассажиров из города. Отметим, что уже несколько лет рядом с автовокзалом трудится несколько таких частных перевозчиков, несмотря на то, что Минстрой региона запретил отправление рейсового транспорта с парковок «Евромеда» рядом с автовокзалом.