Главу еще одного района Омской области переизбрали на второй срок

Напомним, 65-летний чиновник занимает свой пост с 2015 года. Среди должностей, которые он занимал начиная с 1980-х годов — следователь прокуратуры Павлоградского района, прокурор Павлоградского района, Омский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Прокуратуры РФ по Омской области. С 2010 по 2015 год занимал пост прокурора Одесского района.