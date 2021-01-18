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Posted 18 января 2021,, 05:25

Published 18 января 2021,, 05:25

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Главу еще одного района Омской области переизбрали на второй срок

18 января 2021, 05:25
Депутаты избрали Александра Сухоносова единогласным решением. Об этом сообщила районная газета «Ваша звезда».

По данным издания, на заседании Совета депутатов Павлоградского муниципального района Александр Сухоносов единогласным решением был вновь избран на пост главы района. Ресурс опубликовал фотографию, на которой Сухоносов читает текст присяги.

Напомним, 65-летний чиновник занимает свой пост с 2015 года. Среди должностей, которые он занимал начиная с 1980-х годов — следователь прокуратуры Павлоградского района, прокурор Павлоградского района, Омский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Прокуратуры РФ по Омской области. С 2010 по 2015 год занимал пост прокурора Одесского района.

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