Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января 2021,, 03:34

Published 17 января 2021,, 03:34

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Климатические качели. В Омске резко потеплеет и тут же похолодает

17 января 2021, 03:34
Обь-Иртышское УГМС опубликовало прогноз погоды на ближайшие дни. Она не постоянна. Омичей ждут настоящие «капризы».

По данным гидрометцентра, сегодня, 17 января, днем будет температура воздуха опуститься до -2 градусов. Ожидаются небольшие осадки, местами метель. Синоптики предупреждают о гололеде. Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду.

Уже сегодня ночью похолодает, местами до -20. Сохранится небольшой снег. Ветер усилится до 18 метров в секунду.

Новая неделя начнется местами с -20 градусов. Осадки продолжат идти на севере области. Порывы ветра утихнут до 12 метров в секунду.

В ночь с 18 на 19 января омичей снова ожидает похолодание. Столбик термометра может опуститься до -27. Благо, порывы ветра не будут сильнее 8 метров в секунду. А днем во вторник, 19 января, температура воздуха составит -13…-18 градусов.

#Омск сегодня#Город#Погода#Погода в Омске#Омск#Омская область#Похолодание#Прогноз погоды#Зима#Потепление#Прогнозы
Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15