Климатические качели. В Омске резко потеплеет и тут же похолодает

Posted 17 января 2021,, 03:34
Published 17 января 2021,, 03:34
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По данным гидрометцентра, сегодня, 17 января, днем будет температура воздуха опуститься до -2 градусов. Ожидаются небольшие осадки, местами метель. Синоптики предупреждают о гололеде. Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду.
Уже сегодня ночью похолодает, местами до -20. Сохранится небольшой снег. Ветер усилится до 18 метров в секунду.
Новая неделя начнется местами с -20 градусов. Осадки продолжат идти на севере области. Порывы ветра утихнут до 12 метров в секунду.
В ночь с 18 на 19 января омичей снова ожидает похолодание. Столбик термометра может опуститься до -27. Благо, порывы ветра не будут сильнее 8 метров в секунду. А днем во вторник, 19 января, температура воздуха составит -13…-18 градусов.