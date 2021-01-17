Климатические качели. В Омске резко потеплеет и тут же похолодает

В ночь с 18 на 19 января омичей снова ожидает похолодание. Столбик термометра может опуститься до -27. Благо, порывы ветра не будут сильнее 8 метров в секунду. А днем во вторник, 19 января, температура воздуха составит -13…-18 градусов.