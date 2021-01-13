Бывший декан факультета международного бизнеса ОмГУ Юрий Дусь ушел в бизнес

О причинах своего ухода из вуза он также не стал распространяться. Есть вероятность, что случившееся связано с реорганизацией и «оптимизацией» 18 университетский кафедр и ликвидации ФМБ в феврале 2020 года. Факультет политологии формально объединили с кафедрой истории, но Юрий Дусь настаивал на независимости ФМБ и заявил, что при закрытии факультета вуз потеряет намного больше, чем приобретет. Будущие студенты могут не захотеть поступать на экономический факультет, поэтому уедут из Омска в Москву или Санкт-Петербург.