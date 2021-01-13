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Posted 13 января 2021,, 13:10

Published 13 января 2021,, 13:10

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Бывший декан факультета международного бизнеса ОмГУ Юрий Дусь ушел в бизнес

13 января 2021, 13:10
Экс-декан факультета международного бизнеса ОмГУ Юрий Дусь решил уйти из сферы образования и заняться частным бизнесом. Об этом он сообщил изданию «ВОмске».

Доктор экономических наук, профессор Юрий Дусь в разговоре с изданием подтвердил, что в нового года больше не работает в вузе. Подробных планов на дальнейшую деятельность он не озвучил, пояснив лишь, что она связана с предпринимательством. Подробности о ней он пообещал рассказать, когда «добьется ощутимых результатов».

О причинах своего ухода из вуза он также не стал распространяться. Есть вероятность, что случившееся связано с реорганизацией и «оптимизацией» 18 университетский кафедр и ликвидации ФМБ в феврале 2020 года. Факультет политологии формально объединили с кафедрой истории, но Юрий Дусь настаивал на независимости ФМБ и заявил, что при закрытии факультета вуз потеряет намного больше, чем приобретет. Будущие студенты могут не захотеть поступать на экономический факультет, поэтому уедут из Омска в Москву или Санкт-Петербург.

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