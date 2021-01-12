В мэрии рассказали, в каких случаях омичам следует жаловаться в УК на холод

Несмотря на ремонт труб в летний период, омские коммунальщики находят дефекты при эксплуатации и в зимнее время, особенно в период сильных морозов. Так, дефекты устранили на 12 участках трубопроводов, чтобы избежать коммунальных аварий. Но сообщения о холоде в квартирах до сих пор продолжают поступать от омичей.