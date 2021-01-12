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В мэрии рассказали, в каких случаях омичам следует жаловаться в УК на холод

В мэрии рассказали, в каких случаях омичам следует жаловаться в УК на холод

12 января 2021, 15:36
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Из-за продолжительных морозов в Омске активизировали работу коммунальные службы города. Каждое сообщение о холоде в квартирах отрабатывается ответственными службами, проводятся профилактические работы.

Несмотря на ремонт труб в летний период, омские коммунальщики находят дефекты при эксплуатации и в зимнее время, особенно в период сильных морозов. Так, дефекты устранили на 12 участках трубопроводов, чтобы избежать коммунальных аварий. Но сообщения о холоде в квартирах до сих пор продолжают поступать от омичей.

В мэрии напомнили, что в соответствии с постановлением Правительства РФ № 354, температура воздуха в квартирах должна быть на уровне +18 ... +22 градуса. При нарушениях температурного режима необходимо обращаться в диспетчерскую службу. Все аварии специалисты стараются устранять без отключения отопления.

Напомним, из-за сильных морозов в начале года омичи жаловались на холод в квартирах. Часть горожан сообщала, что температура в комнатах опустилась до +14 градусов.

#Новости#Квартира#УК#Город
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