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Posted 7 января 2021,, 04:22

Published 7 января 2021,, 04:22

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омичи смогут улететь в Крым за 5000 рублей

7 января 2021, 04:22
Авиакомпании открыли продажу билетов из Омска в Крым за 5 тысяч рублей. Прямые рейсы в Симферополь планируют запустить с конца апреля, сообщается на официальном сайте Росавиации.

Специальный тариф на перелеты по маршруту «Симферополь — Омск — Симферополь» возобновятся в 2021 году. Максимальная стоимость билета — 5 тысяч рублей, сообщает Росавиация.

Перевозчиками назначены две авиакомпании. Так, «Северный ветер» открывает прямые рейсы в Крым с 25 апреля по вторникам и четвергам. «Уральские авиалинии» планируют запускать по пять прямых рейсов в неделю с 30 апреля — в понедельник, среду, четверг, пятницу и воскресенье.

Специальный тариф предназначен для молодых людей до 23 лет, женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет, инвалидов, многодетных семей. Остальным категориям граждан придется заплатить за билет в два раза больше.

К слову, аналогичные условия действуют для рейса «Омск — Якутск» авиакомпании «Якутия». Стоимость билета — 4 500 рублей. Расходы перевозчикам компенсируют из федерального бюджета.

Добавим, в 2020 году в Симферополь летали 47,5 тысяч омичей, в Якутск и Салехард — 27,4 тысячи. Это данные омского аэропорта.

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