Омичи смогут улететь в Крым за 5000 рублей

Перевозчиками назначены две авиакомпании. Так, «Северный ветер» открывает прямые рейсы в Крым с 25 апреля по вторникам и четвергам. «Уральские авиалинии» планируют запускать по пять прямых рейсов в неделю с 30 апреля — в понедельник, среду, четверг, пятницу и воскресенье.