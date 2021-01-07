Омичи смогут улететь в Крым за 5000 рублей

Posted 7 января 2021,, 04:22
Published 7 января 2021,, 04:22
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Специальный тариф на перелеты по маршруту «Симферополь — Омск — Симферополь» возобновятся в 2021 году. Максимальная стоимость билета — 5 тысяч рублей, сообщает Росавиация.
Перевозчиками назначены две авиакомпании. Так, «Северный ветер» открывает прямые рейсы в Крым с 25 апреля по вторникам и четвергам. «Уральские авиалинии» планируют запускать по пять прямых рейсов в неделю с 30 апреля — в понедельник, среду, четверг, пятницу и воскресенье.
Специальный тариф предназначен для молодых людей до 23 лет, женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет, инвалидов, многодетных семей. Остальным категориям граждан придется заплатить за билет в два раза больше.
К слову, аналогичные условия действуют для рейса «Омск — Якутск» авиакомпании «Якутия». Стоимость билета — 4 500 рублей. Расходы перевозчикам компенсируют из федерального бюджета.
Добавим, в 2020 году в Симферополь летали 47,5 тысяч омичей, в Якутск и Салехард — 27,4 тысячи. Это данные омского аэропорта.