Рейтинг омских елок. Как в городе украсили хвойные деревья к встрече года Быка

Есть победитель и в спецноминации «Кокорин Style». Здесь за главный приз боролись сразу три елки: у ТЦ «Континент», у ТК «Каскад» и у кинотеатра «Атриум». Первое место Город55 отдает елке рядом с «Каскадом». На втором месте — украшенное дерево у «Континента». А вот у «Атриум-кино» даже нет настоящей ели, вместо нее — только светящиеся инсталляции.