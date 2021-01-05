Рейтинг омских елок. Как в городе украсили хвойные деревья к встрече года Быка

Posted 5 января 2021,, 06:27
Published 5 января 2021,, 06:27
Modified Вчера, 05:50
Updated Вчера, 05:50
Претендентов на победу в номинации «Самая обычная елка» оказалось несколько. Например, дерево в Советском парке. Украшения здесь традиционные, потому новогоднее настроение елка создает, но ничем особенным не выделяется. То же самое у кинотеатра «Кристалл». Дерево просто нарядили разноцветными круглыми шарами, водрузив на макушку нечто отдаленно напоминающее лицехвата из фильма «Чужой» (18+).
В центре города уже интереснее. Здесь, на зимнем Любинском, елки превратились в платья сказочных дам — достаточно интересный замысел. Выбрать лучшую у Города55 не получилось — все они достойны победы в номинации «Самая сказочная елка». Также некоторые новогодние деревья на Любинском оказались украшены нестандартными игрушками, сделанными, вероятно, из фоамирана — материала, используемого в рукоделии.
Здесь же на проспекте можно найти «Самую культурную елку» (козырек Драмтеатра), а также «Самую тропическую елку» и целую семью «Самых миниатюрных елок».
«Самая большая семья елок», видимо, находится на улице Музейной. Здесь расположилась целая аллея новогодних деревьев. На некоторые из них омичи прикрепили открытки и записки с загаданными желаниями. Новый год — то самое время, когда вероятность их исполнения достигает пика.
Некоторые омские елки и вовсе оказались сделаны изо льда, поэтому они по праву побеждают в номинации «Самые ледяные елки» города.
Победу в номинации «Самая светодиодная елка» можно присудить елкам-близнецам, расположенным на Театральной площади и улице Ленина. Эти две абсолютно одинаковые конусовидные скульптуры, увитые иллюминацией, с заходом солнца начинаются светиться всеми цветами радуги, даря прохожим праздничное настроение.
В Камергерском переулке украшать елку по-особому уже давно стало доброй традицией. Потому тамошняя «хвойная красавица» по праву получает звание «Самой европейской елки» Омска.
По версии Города55, в номинации «Самая лысая елка» победило новогоднее дерево, установленное в Любинском районе. Здешняя ель стала предметом шуток в омских пабликах, потому не включать его в рейтинг было бы преступлением.
Приз в номинации «Самая необычная елка» делят елка-куб, установленная в музее «Искусство Омска»; елки-строительные краны, которые можно увидеть в разных частях города; «мусорная» елка, собранная из мешков для отходов, набитых ватой.
«Самой высокой елкой» оказалось (кто бы мог подумать?) новогоднее дерево, установленное на пожарной каланче. Для справки: высота сооружения до смотровой площадки составляет 26 метров + около 1.5 метров сама елка.
А вот «Самой длинной елкой» в городе можно назвать ель, установленную в парке 30-летия ВЛКСМ. Ее высота равна 22 метрам вместе с пьедесталом.
Есть победитель и в спецноминации «Кокорин Style». Здесь за главный приз боролись сразу три елки: у ТЦ «Континент», у ТК «Каскад» и у кинотеатра «Атриум». Первое место Город55 отдает елке рядом с «Каскадом». На втором месте — украшенное дерево у «Континента». А вот у «Атриум-кино» даже нет настоящей ели, вместо нее — только светящиеся инсталляции.
А какую елку вы считаете самой красивой в Омске? Присылайте свои варианты в нашу группу «ВКонтакте» вместе с фотографиями.