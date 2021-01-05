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Posted 5 января 2021,, 06:27

Published 5 января 2021,, 06:27

Modified Вчера, 05:50

Updated Вчера, 05:50

Рейтинг омских елок. Как в городе украсили хвойные деревья к встрече года Быка

Рейтинг омских елок. Как в городе украсили хвойные деревья к встрече года Быка

5 января 2021, 06:27
Фото: Город55
Наряжать елку на Новый год — традиция, которую чтут многие. Но каждый делает это по-своему. Корреспондент Города55 исследовал «елочные» места Омска и составил собственный рейтинг хвойной красоты.

Претендентов на победу в номинации «Самая обычная елка» оказалось несколько. Например, дерево в Советском парке. Украшения здесь традиционные, потому новогоднее настроение елка создает, но ничем особенным не выделяется. То же самое у кинотеатра «Кристалл». Дерево просто нарядили разноцветными круглыми шарами, водрузив на макушку нечто отдаленно напоминающее лицехвата из фильма «Чужой» (18+).

Елка у ТРЦ "Кристалл"Елка у ТРЦ "Кристалл"
Елка в Советском паркеЕлка в Советском парке
Елка у ТРЦ "Кристалл"
Фото: Город55

В центре города уже интереснее. Здесь, на зимнем Любинском, елки превратились в платья сказочных дам — достаточно интересный замысел. Выбрать лучшую у Города55 не получилось — все они достойны победы в номинации «Самая сказочная елка». Также некоторые новогодние деревья на Любинском оказались украшены нестандартными игрушками, сделанными, вероятно, из фоамирана — материала, используемого в рукоделии.

Здесь же на проспекте можно найти «Самую культурную елку» (козырек Драмтеатра), а также «Самую тропическую елку» и целую семью «Самых миниатюрных елок».

Мини-елки на Любинском проспектеМини-елки на Любинском проспекте
Елка на козырьке ДрамтеатраЕлка на козырьке Драмтеатра
Мини-елки на Любинском проспекте
Фото: Город55

«Самая большая семья елок», видимо, находится на улице Музейной. Здесь расположилась целая аллея новогодних деревьев. На некоторые из них омичи прикрепили открытки и записки с загаданными желаниями. Новый год — то самое время, когда вероятность их исполнения достигает пика.

Фото: Город55

Некоторые омские елки и вовсе оказались сделаны изо льда, поэтому они по праву побеждают в номинации «Самые ледяные елки» города.

Фото: Город55

Победу в номинации «Самая светодиодная елка» можно присудить елкам-близнецам, расположенным на Театральной площади и улице Ленина. Эти две абсолютно одинаковые конусовидные скульптуры, увитые иллюминацией, с заходом солнца начинаются светиться всеми цветами радуги, даря прохожим праздничное настроение.

Елка на улице ЛенинаЕлка на улице Ленина
Елка на Театральной площадиЕлка на Театральной площади
Елка на улице Ленина
Фото: Город55

В Камергерском переулке украшать елку по-особому уже давно стало доброй традицией. Потому тамошняя «хвойная красавица» по праву получает звание «Самой европейской елки» Омска.

Фото: Город55

По версии Города55, в номинации «Самая лысая елка» победило новогоднее дерево, установленное в Любинском районе. Здешняя ель стала предметом шуток в омских пабликах, потому не включать его в рейтинг было бы преступлением.

Фото: Маргарита Артименко / "О чем говорят в Омске"

Приз в номинации «Самая необычная елка» делят елка-куб, установленная в музее «Искусство Омска»; елки-строительные краны, которые можно увидеть в разных частях города; «мусорная» елка, собранная из мешков для отходов, набитых ватой.

Фото: "Голос Омска"

«Самой высокой елкой» оказалось (кто бы мог подумать?) новогоднее дерево, установленное на пожарной каланче. Для справки: высота сооружения до смотровой площадки составляет 26 метров + около 1.5 метров сама елка.

А вот «Самой длинной елкой» в городе можно назвать ель, установленную в парке 30-летия ВЛКСМ. Ее высота равна 22 метрам вместе с пьедесталом.

Фото: Город55

Есть победитель и в спецноминации «Кокорин Style». Здесь за главный приз боролись сразу три елки: у ТЦ «Континент», у ТК «Каскад» и у кинотеатра «Атриум». Первое место Город55 отдает елке рядом с «Каскадом». На втором месте — украшенное дерево у «Континента». А вот у «Атриум-кино» даже нет настоящей ели, вместо нее — только светящиеся инсталляции.

3 место - елки у "Атриум-кино"3 место - елки у "Атриум-кино"
1 место - елка у ТЦ "Каскад"1 место - елка у ТЦ "Каскад"
3 место - елки у "Атриум-кино"
Фото: Город55

А какую елку вы считаете самой красивой в Омске? Присылайте свои варианты в нашу группу «ВКонтакте» вместе с фотографиями.

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