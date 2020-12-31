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Posted 31 декабря 2020,, 07:30

Published 31 декабря 2020,, 07:30

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омске сократят количество общественного транспорта на дорогах

31 декабря 2020, 07:30
С 1 января в городе прогнозируется невысокий пассажиропоток, в связи с этим количество муниципального транспорта на улицах планируют сократить. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Как подчеркнули в мэрии, опыт прошлых лет показал, что в период новогодних праздников в муниципальном транспорте отмечается небольшое число пассажиров. В связи с этим, на время «каникул» муниципального транспорта на дорогах станет меньше.

Так, по словам замдиректора городского дептранса Игоря Кожухова, 1 января транспорта будет «немного меньше, чем в обычный выходной». Со 2 по 10 января автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить по графику выходного дня.

В мэрии напомнили омичам, что информацию о работе транспорта можно уточнить на сайте и по телефону 78-79-66. В прикрепленном файле можно найти расписание движения утренних рейсов транспорта на 1 января.

Расписание утренних рейсов 1 января

#Общество#Транспорт#Автобус
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