В Омске сократят количество общественного транспорта на дорогах

Posted 31 декабря 2020,, 07:30
Published 31 декабря 2020,, 07:30
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Как подчеркнули в мэрии, опыт прошлых лет показал, что в период новогодних праздников в муниципальном транспорте отмечается небольшое число пассажиров. В связи с этим, на время «каникул» муниципального транспорта на дорогах станет меньше.
Так, по словам замдиректора городского дептранса Игоря Кожухова, 1 января транспорта будет «немного меньше, чем в обычный выходной». Со 2 по 10 января автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить по графику выходного дня.
В мэрии напомнили омичам, что информацию о работе транспорта можно уточнить на сайте и по телефону 78-79-66. В прикрепленном файле можно найти расписание движения утренних рейсов транспорта на 1 января.