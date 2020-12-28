ВКонтакте представляет новогодние проекты

Вспомнить о лучших моментах года, проведённых ВКонтакте, поможет мини-приложение «Ваш 2020 год». В нём каждый пользователь может узнать, как использовал разные сервисы VK в уходящем году: сколько метров ленты новостей изучил, как много историй и клипов посмотрел, какой стикер отправлял чаще всего. Также «Ваш 2020 год» поможет измерить время, проведённое ВКонтакте, в путешествиях из Петербурга в Москву, а количество прослушанной музыки — в «Богемских рапсодиях» и концертах любимых исполнителей.