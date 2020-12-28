Драйверы роста. Омская бумажная промышленность восстанавливается после пандемии

Андрей Александрович, как давно на рынке ваша компания? С чего начинали?
Наша компания была основана в 2014 году. На тот момент мы имели богатый опыт работы в целлюлозно-бумажной промышленности, хорошо знали этот рынок, понимали возможности и проблемы отрасли. Главными мотивами для создания предприятия по производству бумаги для гофрирования стали сложившийся устойчивый дефицит качественной и недорогой бумаги для производства гофрокартонной упаковки, а также экологическая составляющая и проблема отсутствия в регионе переработки вторичного сырья, макулатуры. Обеспокоенность нерациональным использованием природных ресурсов и вторичных материалов, удовлетворение спроса на недорогую бумагу явились идеологической основой для реализации амбициозного проекта по строительству в Омске предприятия по производству бумаги для гофрирования.
Сколько финансовых средств было вложено в проект?
Начиная от приобретения земельного участка и реконструкции заброшенного производственного корпуса до покупки технологического оборудования и пуско-наладочных работ инвестировано более 250 млн рублей. Хочу отметить, что это первый со времен СССР подобный завод за Уралом по производству бумаги для гофрирования с использованием вторичного сырья, бумажных отходов и макулатуры. Предприятие удалось построить и запустить в рекордные сроки. С момента рождения идеи и до ее воплощения — выпуска готового продукта — ушло два года работы.
Какую продукцию выпускает компания сегодня?
Основной наш продукт — бумага для гофрирования ГОСТ Р 53206-2008. Мы выпускаем бумагу для предприятий, которые занимаются производством гофрокартона и упаковки из него. Целевые рынки продаж обусловлены географическими границами Уральского и Сибирского федеральных округов. Основные потребители нашей продукции сконцентрированы в Новосибирской, Омской, Свердловской областях и Алтайском крае.
Спустя шесть лет на какие показатели вышли? Каковы объемы выпуска?
С учетом отладки оборудования, достижения требуемого качества продукции, а также признания клиентов на плановые показатели нам удалось выйти в течение года с момента запуска завода. Исходя из требований рынка упаковки и для увеличения доли предприятия на рынке в 2018 году был осуществлен запуск второй бумагоделательной машины. В результате сегодня совокупный объем производства составляет 40 тысяч тонн бумаги для гофрирования при полной загрузке оборудования. Такие производственные показатели обеспечиваются силами 180 сотрудников. Добавлю, сегодня на предприятии внедрен полный цикл производства — от сбора макулатуры, ее глубокой очистки, переработки и до продажи готовой продукции прямым потребителям.
Что касается сбора бумажных отходов, макулатуры. Почему этому направлению уделяете такое внимание?
Бесперебойное обеспечение предприятия макулатурой — это важнейший вектор стратегической безопасности компании. Для достижения этой цели у нас создана структура снабжения предприятия сырьем. Мы системно, напрямую работаем с гофропроизводителями, розничными сетями и магазинами, промышленными предприятиями и специализированными сборщиками вторичного сырья. А в 2020 году на производственной площадке по адресу ул. Мельничная, 149 стали самостоятельно осуществлять сбор бумажного вторсырья у населения.
Есть ли планы по развитию внешнеэкономической деятельности?
Да, разумеется. У нас уже выстроены тесные взаимовыгодные отношения с производителями гофротары из Республики Казахстан. Наше географическое расположение обуславливает дальнейшее развитие связей и интеграции казахстанских предприятий в цепочку поставок продукции завода. Помимо этого, существует потенциальный интерес к продукции «Компания «Капитал» со стороны производителей гофротары республик Узбекистан и Кыргызстан.
Этот год выдался сложным для экономики. Как повлияла пандемия на деятельность компании?
В 2020 году мы, как и вся отрасль, столкнулись с проблемой глобального снижения покупательской способности населения в связи с вводимыми карантинными ограничениями. Пандемия повлияла не только на потребление, но и на всю цепочку поставок. Были опасения, что ситуация отразится на здоровье сотрудников и производственных планах. Но мы вовремя приняли все необходимые меры (обязательный скрининг температуры, масочный режим, использование антисептиков, обработка офисных помещений и цехов, частичная работа в удаленном режиме) и минимизировали риски. В итоге сохранили коллектив в здоровом состоянии, и в целом на наших показателях пандемия не отразилась.
И в заключение: как бы вы оценили деловой климат сегодня в бумажной отрасли?
Из-за воздействия фактора пандемии промышленное производство в первом полугодии в целлюлозно-бумажной отрасли демонстрировало падение. С середины года отрасль стала показывать незначительной рост, но в целом до показателей 2019 года дотянуться не удалось. Вдобавок на российском рынке тарного картона и бумаги в начале года произошло падение цен. Такая ситуация сложилась в связи с реализацией проектов по увеличению производственных мощностей ряда предприятий, что привело к росту предложения на рынке гофротары. К негативным факторам также следует отнести увеличение доли интегрированных компаний, которые за счет демпинга на рынке гофротары оказывают давление на цену картона и бумаги. Сегодня существуют незначительные драйверы роста рынка, но вместе с тем пассивная стратегия ожидания роста рынка может привести к негативным финансовым последствиям. С учетом современных требований «Компания «Капитал» будет и дальше внедрять лучшие технологии и практики, обеспечивать постоянный вклад в развитие региона, бережно относясь к окружающей среде и экологии родного края.