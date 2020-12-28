Драйверы роста. Омская бумажная промышленность восстанавливается после пандемии

Из-за воздействия фактора пандемии промышленное производство в первом полугодии в целлюлозно-бумажной отрасли демонстрировало падение. С середины года отрасль стала показывать незначительной рост, но в целом до показателей 2019 года дотянуться не удалось. Вдобавок на российском рынке тарного картона и бумаги в начале года произошло падение цен. Такая ситуация сложилась в связи с реализацией проектов по увеличению производственных мощностей ряда предприятий, что привело к росту предложения на рынке гофротары. К негативным факторам также следует отнести увеличение доли интегрированных компаний, которые за счет демпинга на рынке гофротары оказывают давление на цену картона и бумаги. Сегодня существуют незначительные драйверы роста рынка, но вместе с тем пассивная стратегия ожидания роста рынка может привести к негативным финансовым последствиям. С учетом современных требований «Компания «Капитал» будет и дальше внедрять лучшие технологии и практики, обеспечивать постоянный вклад в развитие региона, бережно относясь к окружающей среде и экологии родного края.