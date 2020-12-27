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Posted 27 декабря 2020,, 04:52

Published 27 декабря 2020,, 04:52

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Ветер снесет с ног. В Омске атакуют не только морозы

27 декабря 2020, 04:52
Следующая неделя в Омске начнется с сильного ветра. Температура воздуха тоже возьмет свое. Прогноз погоды на ближайшие дни от Обь-Иртышского УГМС.

По данным гидрометцентра, сегодня, 27 декабря, температура воздуха местами достигнет -27 градусов. По северной половине области ожидается небольшой снег. Порывы ветра до 12 метров в секунду.

Ночью на 28 декабря похолодает — местами до -29. Однако синоптики, сравнивая с прошедшими 30-градусными ночами, называют температуру «ослаблением морозов». Также прогнозируют небольшой, по северу умеренный, снег. Ветер усилится до 13 метров в секунду.

Завтра, 28 декабря, столбик термометра поднимется местами до -19. Ночные осадки сохранятся. А вот порывы ветра наберут скорость — в отдельных районах до 17 метров в секунду.

В ночь с понедельника на вторник температура может опуститься до -21 градуса. Небольшой снег. Ветер ослабеет — до 11 метров в секунду.

29 декабря, во вторник, будет -8…-13, небольшой снег, ветер от 6 метров в секунду.

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