Ветер снесет с ног. В Омске атакуют не только морозы

Posted 27 декабря 2020,, 04:52
Published 27 декабря 2020,, 04:52
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По данным гидрометцентра, сегодня, 27 декабря, температура воздуха местами достигнет -27 градусов. По северной половине области ожидается небольшой снег. Порывы ветра до 12 метров в секунду.
Ночью на 28 декабря похолодает — местами до -29. Однако синоптики, сравнивая с прошедшими 30-градусными ночами, называют температуру «ослаблением морозов». Также прогнозируют небольшой, по северу умеренный, снег. Ветер усилится до 13 метров в секунду.
Завтра, 28 декабря, столбик термометра поднимется местами до -19. Ночные осадки сохранятся. А вот порывы ветра наберут скорость — в отдельных районах до 17 метров в секунду.
В ночь с понедельника на вторник температура может опуститься до -21 градуса. Небольшой снег. Ветер ослабеет — до 11 метров в секунду.
29 декабря, во вторник, будет -8…-13, небольшой снег, ветер от 6 метров в секунду.