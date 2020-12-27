В Омске закрывается очередной крупный завод

«Омский завод цветных металлов» основан в 2014 году. Пиком его деятельности стал 2016 год, когда предприятие получило выручку в 1.8 млрд рублей. В 2019 году, за год до его ликвидации, выручка предприятия составила 370 млн рублей. При этом чистая прибыль, в отличие от выручки, за 3 года упала всего на 200 тыс. рублей – с 7.7 до 7.5 млн рублей.