В Омске закрывается очередной крупный завод

Как стало известно Городу55, ООО «ОЗЦМ» вступило в процесс ликвидации. Ликвидатором предприятия станет его единоличный владелец – омич Андрей Вяткин. В Омске кемеровчанин Вяткин известен как владелец нескольких компаний, работавших на рынке черных и цветных металлов. Ранее ему принадлежали такие компании как «Металлинвест» и «Омсквтормет».
«Омский завод цветных металлов» основан в 2014 году. Пиком его деятельности стал 2016 год, когда предприятие получило выручку в 1.8 млрд рублей. В 2019 году, за год до его ликвидации, выручка предприятия составила 370 млн рублей. При этом чистая прибыль, в отличие от выручки, за 3 года упала всего на 200 тыс. рублей – с 7.7 до 7.5 млн рублей.
Отметим, что предприятие занимается не только торговлей отходами и ломом черных и цветных металлов, но и деятельностью сухопутного пассажирского транспорта и рекламных агентств, а также исследованием конъюнктуры рынка.